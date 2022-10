Eine Plattform für queere Jugendliche

Nottuln

„Erst war ich etwas nervös zu kommen, aber der Tag war so schön, ich möchte gar nicht mehr gehen.“ So fasst eine Teilnehmerin des Projektes Solidargemeinschaft Regenbogen ihre Eindrücke zusammen. Das neue und einzigartige Projekt des Treffpunkt Jugendarbeit in Nottuln e.V. bietet monatlich eine Plattform für Jugendliche aus dem gesamten Kreis Coesfeld, die zwischen 14 und 21 Jahren alt sind, sich als queer (schwul, lesbisch, bisexuell, trans*, inter* oder anderweitig zugehörig) bezeichnen oder sich informieren oder beraten lassen möchten. Die Jugendlichen sollten das Interesse mitbringen, sich in einer Gruppe auszutauschen und gegenseitig zu stärken.