„Eine Revolution ist nicht erkennbar“

Die Vorschläge enthielten „grundsätzlich richtige Gedanken zur Novellierung der Finanzierung“, sagt Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken in Coesfeld, Dülmen und Nottuln. Sie seien aber „deutlich zu kurz gesprungen“, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Er befürchtet, dass die vorhandenen Gelder lediglich umgeschichtet werden. Bekannt seien zurzeit nur allgemein gehaltene Vorstellungen der Regierungskommission für die Zukunft der Krankenhäuser. Eine Gesamtkonzeption oder gar Revolution sei nicht erkennbar, meint Lönnies.

Auch Johannes Simon, Geschäftsführer vom St. Marien-Hospital Lüdinghausen, das im südlichen Kreis Coesfeld seinen Schwerpunkt hat, meint: „Wenn die Reform vorsieht, die ohnehin knappen Geldmittel lediglich umzuverteilen, verbessern sich die Verhältnisse weder für die Patienten noch für unsere Mitarbeiter.“

Beide Geschäftsführer haben wir um erste Stellungnahmen zu den Vorschlägen gebeten.

Ziel der Reform ist es, Patienten weniger nach wirtschaftlichen Kriterien zu behandeln. Zu den Vorschlägen zählt, die so genannten Fallpauschalen zu reformieren. Bislang werden Krankenhäuser für die Behandlung nach pauschalen Sätzen bezahlt. Künftig soll nach drei Kriterien honoriert werden. So soll es feste Beträge für Vorhalteleistungen geben – für Personal, Notaufnahmen oder Intensivmedizin. Unabhängig davon, wie viele Patienten tatsächlich behandelt wurden.

„Im aktuellen Finanzierungssystem erhalten Kran- kenhäuser nur dann Geld, wenn auch eine Behandlung stattfindet“, erläutert Simon, wie es zurzeit läuft. „Notfälle, aber auch Personalausfälle aufgrund der Pandemie und ihren Folgen lassen sich jedoch nicht planen.“

Die gesonderte Betrachtung von Vorhaltekosten werten von daher sowohl Simon als auch Lönnies als einen guten Vorschlag. Das bisherige Fallpauschalen-System bringe viele Krankenhäuser an ihr Limit, massiv verstärkt durch die Corona-Pandemie und die aktuelle Inflation, so Lönnies. Eine bessere und vor allem planbare und stabile Vergütung von Vorhalteleistungen hält er für zwingend notwendig. „Krankenhäuser sind kein Produktionsbetrieb“, sagt der Geschäftsführer der Christophorus Kliniken. „Es gibt Tage, da werden bei uns zwei Kinder geboren, an anderen Tagen können es 20 sein. Mal kommt der Rettungswagen zehnmal in der Stunde zu den Christophorus Kliniken, mal drei Stunden gar nicht. Wir müssen jedoch jederzeit räumlich, apparativ und vor allem personell voll ausgestattet sein, und das rund um die Uhr.“

Die Kommission sieht vor, dass in einigen Bereichen Vorhalteleistungen stärker vergütet werden sollen, so in der Intensivmedizin, der Notfallmedizin, Bereiche der Kinderheilkunde und der Geburtshilfe. Damit würde auch für die Kinderklinik, die bei den Christophours Kliniken in Coesfeld angesiedelt ist, zu Verbesserungen kommen.

Die Befürchtung der beiden Geschäftsführer ist aber, dass es insgesamt nicht mehr Geld für die Krankenhäuser gibt. „Das Gesamtfinanzierungsvolumen der Kliniken soll nicht erhöht und damit verbessert werden“, verdeutlicht Lönnies. Und genau da liegt der Knackpunkt. „Die vorherrschende Unterfinanzierung der Kliniken bleibt nach aktuellem Stand erhalten und auch die Defizite bei der Investitionsförderung werden schlicht ausgeblendet.“ Dort liege aber ein Schlüssel zur Lösung vieler Probleme, meint Lönnies.

Nach den Vorschlägen der Kommission soll es künftig außerdem drei Versorgungsstufen geben. Grundversorger (Level I), Regel- und Schwerpunktversorger (Level II) sowie Maximalversorger (Level III). Beide Krankenhäuser im Kreis Coesfeld sehen sich da bereits gut aufgestellt. „Die Christophorus Kliniken haben sehr früh, nämlich bereits mit den Fusionen in 1998 und 2006, angefangen, das Leistungsspektrum zwischen den Standorten abzustimmen und Doppelstrukturen abzubauen“, so Lönnies.

Krankenhausplanung ist normalerweise Ländersache. St.-Marien-Geschäftsführer Simon verweist darauf, dass es hier auch schon vom Land Vorgaben gibt. In NRW sei die Bildung von Schwerpunktzentren zur besseren Versorgungsqualität bereits fortgeschritten.

Ein weiterer Punkt, der sich ändern soll: Krankenhausaufenthalte sollen künftig auch ohne Übernachtung den Kliniken vergütet werden. Patienten würden nach diesem Vorschlag im Krankenhaus tagsüber stationär verbleiben und zu Hause übernachten können. Die Überlegung, die dahinter steckt, ist, dass das Pflegepersonal in den Nachtdiensten entlastet wird. Ob das aber viel bringt, ist für Simon fraglich. Denn für diese Behandlung kämen primär nur fitte Patienten in Frage. „Ob der Arbeitsaufwand in den Nächten geringer wird, wird man sehen“, so Simon.