Einstellig – niedrigste Inzidenz in NRW

Kreis Coesfeld

Inzidenzwert weit unter zehn: Der Kreis Coesfeld hat mit 6,8 zurzeit landesweit in NRW die niedrigsten Neuansteckungen mit dem Coronavirus in sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner. Alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in NRW sind im zweistelligen Bereich. Die Chancen stehen gut, dass es ab Donnerstag im Kreis Coesfeld wieder zu weiteren Lockerungen kommt. Wenn die Werte stabil tief bleiben, greift die niedrigste Inzidenzstufe 0 – bei Inzidenzen zwischen 0 und zehn - wie schon bis Ende Juli. Aktuell liegt der Kreis Coesfeld in Stufe 1. Wenn die Zahlen an fünf aufeinanderfolgenden Kalendertagen unten bleiben, wird mit Wirkung für den übernächsten Tag runtergestuft. Das wäre am Donnerstag der Fall. Dann käme es zu weiteren Lockerungen, allerdings nicht in allen Bereichen, weil dafür auch die Landesinzidenz unter zehn liegen müsste. Die ist mit 34,5 weit davon entfernt. In Aussicht stehen ab Donnerstag:

Von Viola ter Horst