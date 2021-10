Eintauchen in die Welt der Spiele

Kreis Coesfeld

Die Vorbereitungen für die Spielemessen 2021 laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Wieder ist eine Vielzahl an Brettspiel-Neuerscheinungen im Kreisjugendamt Coesfeld eingegangen. Zusätzlich schauen die Mitarbeiter über 600 Karten- und Gesellschaftsspiele durch und verpacken sie reisetüchtig. Nach einjähriger Corona-Pause plant der Kreis diesen Herbst wieder drei Spielemessen: Der erste Stopp im Messefahrplan ist am 7. November in der Steverhalle in Senden; weitere Veranstaltungen finden am 14. November in der Mensa der Don-Bosco-Schule in Billerbeck und am 21. November in der Neuen Spinnerei/Forum Bendix in Dülmen statt.