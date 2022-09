Eintauchen in eine kuriose Welt aus Rittern und Orks

Orks, Feen, Zwerge, Hexen, Piraten: Auf dem Areal zwischen Burg Vischering und Burg Lüdinghausen findet wieder das kuriose Fantasy-Festival Annotopia statt. Die Besucher können in eine „schräge Welt voller Magie und Herzlichkeit“ eintauchen, so die Veranstalter.

Erstmals drei Tage lang, vom 1. bis 3. Oktober, lädt der zeitreisende Professor Abraxo seine Begegnungen aus Raum und Zeit sowie alle Besucher in eine fantastische Welt. Rund 700 Mitwirkende aus halb Europa wirken auf dem Areal zwischen Burg Lüdinghausen und Burg Vischering am Event mit. Zu sehen sind Inszenierungen aus Entertainment und Schauspiel, Zauberei und Jonglage, Feuerartistik, Magie und Akrobatik. Erstmals beteiligt sich auch das anliegende St.-Antonius-Kloster: Auf dem Außengelände an der Klosterstraße entsteht eine mittelalterliche Oase der Ruhe, Meditation und Begegnung. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 11 bis 24 Uhr, Montag 11 bis 19 Uhr. Karten: http://annotopia.eu