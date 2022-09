Emotionale Debatte um Energiesparen

Kreis Coesfeld

Energieeinsparungen, den Ausbau regenerativer Energie und Beratungen für Bürger: Diese drei Punkte soll der Kreis noch stärker jetzt in der Krise forcieren. Der Kreistag stimmte in seiner Sitzung für entsprechende Vorschläge der Kreisverwaltung in Anlehnung an einen SPD-Antrag. Die Forderung der SPD, dass die Kommunen dabei möglichst an einem Strang ziehen und einen gemeinsamen Masterplan entwickeln, fand dabei allerdings keine Mehrheit im Kreistag. So wie bei der Digitalisierungsstrategie, die auch von allen elf Städten und Gemeinden gemeinsam getragen wird, könnte der Kreis auch im Bereich Energie und Sparmaßnahmen eine „Koordinierung auf den Weg bringen“, schlug SPD-Fraktionschef Johannes Waldmann vor. Als „Negativbeispiel im Kreis Coesfeld“ nannte der Ascheberger die geplante Schließung des Lehrschwimmbeckens in Billerbeck. „Energiesparmaßnahmen müssen sozialpolitisch ausgewogen sein und dürfen nicht das Ende des Schulschwimmens bedeuten“, so Waldmann. Es müsse eine Balance gefunden werden und nicht einfach etwas radikal gestrichen werden. Das entfachte im Kreistag eine emotionale Debatte – die immer wieder auf die Schließung des Lehrschwimmbeckens in Billerbeck zurückkam.

Von Viola ter Horst