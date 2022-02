Energieberatungen auf Rekordhoch

Die steigenden Energiekosten stellen immer mehr Verbraucher vor Probleme. Doch es sind nicht nur die hohen Preise. Auch das Verhalten vieler Strom- und Gasanbieter sorgt dafür, dass die Zahl der Energieberatungen bei der Verbraucherzentrale in Dülmen durch die Decke gehen. Waren es sonst rund 150 im Jahr, sind es nun über 60 im Monat. In einer Aktionswoche bietet die Verbraucherzentrale nun drei Online-Vorträge rund um das Thema Energie an.

Susanne Terwey, Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Dülmen, lädt ab dem 1. März zu einer Aktionswoche zum Thema Energie ein. Energieberatungen sind in der Verbraucherzentrale durch die massiv gestiegenen Kosten ebenfalls auf ein Rekordhoch geschnellt.

Zum Auftakt am Dienstag, 1. März, geht es ab 12.30 Uhr um rechtliche Fragen wie vorzeitige Kündigung, Neukundentarife in der Grundversorgung und Anbieterwechsel. Am Mittwoch, 2. März, geht es ab 18 Uhr um den Heizungstausch und energetische Dämmmaßnahmen. Abschließend werden am Donnerstag, 3. März, ab 18 Uhr Tipps zum Sparen von Strom- und Energiekosten gegeben. Neben den drei kostenlosen Vorträgen, die über Zoom laufen (Meeting-ID: 889 01566491, Kenncode: 471633), gibt es im Internet zudem zahlreiche Informationen wie Musterbriefe der Verbraucherzentrale im Bereich Energie. Zudem sind auf der Internetseite die Forderungen der Verbraucherzentrale an die Politik zu finden.

Was auf Verbraucher zukommt, hat die Verbraucherzentrale anhand eines Beispielhaushaltes errechnet. Waren 2012 für 3500 kWh Strom und 20 000 kWh Gas noch 2260 Euro im Jahr fällig, waren es 2021 bereits 2538. Doch 2022 entstehen Kosten von 3709 Euro.

Dazu kommt: Seit Oktober 2021 haben zunächst Gas-, dann auch Stromanbieter zunächst trotz Preisgarantien ihre Preise erhöht, berichtet Susanne Terwey, Leiterin der Verbraucherzentrale in Dülmen. Nachfragen von Kunden wurden als Sonder-Kündigung angesehen. „Der Versorger wollte die Kunden loswerden“, sagt Terwey. Dann gingen einige Versorger weiter und stellten die Belieferung ein. Dadurch fallen die Kunden in die Grundversorgung durch die örtlichen Anbieter. „Viele haben das erst durch das Schreiben des Grundversorgers mitbekommen“, berichtet Terwey.

Wie die Anbieter arbeiten, zeigt Terwey am Beispiel Voxenergie. So erhielten Kunden mit Schreiben vom 28. Dezember eine Preiserhöhung zum 1. Januar. „Dabei ging es um eine Verdreifachung des Preises.“ Die Preisgarantie sei ein unternehmerisches Risiko des Anbieters. „Und die Preisgarantie umfasst auch die Beschaffungskosten, die deutlich gestiegen sind.“

Doch auch die Wechsel zum Grundversorger führen zu deutlich höheren Kosten. Auch deshalb, weil diese mit deutlich höheren Preisen für die Neukunden arbeiten. „Dieser doppelte Tarif verstößt nach Meinung der Verbraucherzentrale gegen geltendes Recht. Aktuell wird dies gerichtlich geklärt“, berichtet Terwey. So zahlen Neukunden in der Grundversorgung bei den Stadtwerken Dülmen mehr als doppelt so viel wie Bestandskunden. „Bei allem Verständnis, dass die Stadtwerke nachkaufen müssen, darf es eine solche Ungleichbehandlung nicht geben.“ | www.verbraucherzentrale.nrw/energiepreise 7 Am Freitag (25. 2.) bietet die Verbraucherzentrale auch wieder Beratung und Information im Kreishaus, Friedrich-Ebert-Straße 7, in Coesfeld an. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr haben die Verbraucherschützer ein offenes Ohr für alle Verbraucherfragen. Aufgrund der derzeitigen Situation ist es dringend notwendig, einen Termin unter der Telefonnummer 02594/84068-01 zu vereinbaren.