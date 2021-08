Entensterben beschäftigt nun auch die Kreispolitik

Tierschützer zeigt Kreis an

Kreis Coesfeld

Die toten Enten, die in der Außengräfte der Burg Vischering in Lüdinghausen gefunden wurden, beschäftigen nun auch die Kreispolitik. Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt zur nächsten Sitzung des Umweltausschusses einen Bericht zur aktuellen Situation und fordert Maßnahmen. „Das Wasservogel-Sterben an Burg Vischering ist nun schon seit einigen Wochen ein Problem und die unterschiedlichen Meldungen zur Ursache beunruhigen“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Johannes Waldmann. „Es braucht dringend die passenden Maßnahmen, damit sich die Situation dauerhaft verbessert.“

Von Viola ter Horst