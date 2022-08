Entspanntes Sommerkonzert

Kreis Coesfeld

Sommerlaune, Weltmusik und Jazz erwarten die Gäste des Open-Air-Burg-Jazz-Konzerts am übernächsten Freitag (19. August) an der Burg Vischering in Lüdinghausen. Ab 20 Uhr spielt die Formation Hotel Bossa Nova mit Sängerin Liza da Costa einen Mix aus Bossa Nova, Samba, Fado und Latin Jazz.