Erneut hohe Anzahl an Kirchenaustritten

Kreis Coesfeld

(vth). Die Anzahl an Kirchenaustritten war auch voriges Jahr bei den katholischen und evangelischen Christen im Kreis Coesfeld hoch. 1080 Katholiken aus dem Kreisdekanat Coesfeld erklärten ihren Austritt. Das waren zwar 488 weniger als im Vorjahr, aber dennoch die zweithöchste Zahl an Austritten, die bisher in einem Jahr festgestellt wurde. Wie die Bischöfliche Pressestelle mitteilte, wurden 2020 im Bistum 967 Menschen durch die Taufe in die Kirche aufgenommen, 537 weniger als 2019. Die aktuelle Katholikenzahl im Kreisdekanat Coesfeld lag Ende 2020 bei 170 003, das sind 2641 weniger als ein Jahr zuvor.