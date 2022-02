Erschreckende Bilder aus zwei Betrieben

Kreis Coesfeld

Schweine mit blutig gebissenen Schwänzen und Ohren und entzündeten Augen. Ein Schwein hat einen Mastdarmvorfall. Erschreckende Bilder, die der Verein Animal Rights Watch e.V. (Ariwa) in zwei familiengeführten Schweinemastbetrieben im Kreis Coesfeld machte; beim Hof Philipp Schulze Esking in Billerbeck und beim Hof Selhorst in Ascheberg-Herbern. Die Tierschützer erheben schwere Vorwürfe und wollen mit den Aufnahmen zeigen, dass „auch in Betrieben von Lobbyvertretern Elend, Leid und Tod den Alltag in der Tierindustrie bestimmen“. Ausgerechnet bei Betrieben, die sich für mehr Tierwohl einsetzten, seien die Vorfälle passiert.

Von Viola ter Horst