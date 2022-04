Erste Flüchtlinge im Josefshaus

Kreis Coesfeld

Sechs Flüchtlinge aus der Ukraine befinden sich zurzeit im St. Josefshaus in Seppenrade, das der Kreis als vorübergehende Unterkunft eingerichtet hat, wenn es keinen Platz mehr bei den Städten und Gemeinden gibt. Eine „überschaubare Situation“, wie Josef Voß, Abteilungsleiter Sicherheit und Ordnung beim Kreis Coesfeld, die Lage bezeichnet. Denn eigentlich könnten bis zu 250 Geflüchtete in dem ehemaligen Franziskanerinnen-Kloster unterkommen. „Die Situation kann sich aber jeden Tag ändern“, betont Voß. „Deswegen ist es richtig und gut, dass wir das Josefshaus eingerichtet haben.“ Die eigentlich zuständige Stadt oder Gemeinde soll dadurch einige Tage Zeit bekommen, um eine Unterkunft zu finden, sollte dort nichts mehr frei sein. Viele Städte und Gemeinden haben in den letzten Wochen Wohnraum angemietet „und sind immer noch dabei“, so Voß. Wohnraum ist knapp, aber hier und da haben sich dann doch Möglichkeiten aufgetan. Auch von vielen Bürgern stehen nach wie vor Angebote, Räume für Menschen aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Online haben sich zurzeit 876 Geflüchtete aus der Ukraine beim Kreis registriert. Durch die Bezirksregierung Arnsberg wurden 407 Menschen aus den zentralen Einrichtungen den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld zugewiesen. „Die tatsächlichen Zahlen sind aber nach wie vor unklar, weil viele Menschen privat untergekommen sind und sich nicht registriert haben“, sagt Voß. Insgesamt halten die Städte und Gemeinden etwa 1600 Plätze für Flüchtlinge vor, von denen zurzeit 1060 belegt sind.

Von Viola ter Horst