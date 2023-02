Erstes Bad hebt Temperatur wieder an

Im düb in Dülmen (Foto) und den meisten anderen Bädern im Kreis Coesfeld laufen verschiedene Maßnahmen vorerst weiterhin, um Energie einzusparen.

Die Betreiber der anderen Hallenbäder im Kreis Coesfeld sind noch zurückhaltend, was die Temperaturen angeht. „Wir haben das Kundenecho berücksichtigt und an einigen Bereichen bereits nachgesteuert“, sagt Antje Evers, Sprecherin bei den Stadtwerken Coesfeld fürs CoeBad. Die Luft- und Wassertemperatur in den Bädern, Saunen und Dampfbädern soll sich aber vorerst noch nicht wieder ändern.

Wegen der Energiekrise ist in den Bädern im Kreis Coesfeld schon seit Monaten das Wasser kühler. Im Ruhrgebiet sind einzelne Bäder inzwischen wieder auf Normaltemperatur.

Einsparmöglichkeiten sehen die Kommunen und Betreibergesellschaften aber auch in anderen Bereichen ihrer Bäder. In Coesfeld wurde die Leistung der Umwälzpumpen reduziert, auf der Rutsche läuft nicht mehr kontinuierlich Wasser und eine der Saunen wurde geschlossen. Der gewohnte Badespaß solle aber nicht minimiert werden, sagt Evers. Die Einsparmaßnahmen wirken: 28 Prozent weniger Energie verbraucht das CoeBad laut Evers aufs Jahr gerechnet.

Auch im düb in Dülmen laufen verschiedene Maßnahmen weiterhin. Das Außenerlebnisbecken sei nach wie vor geschlossen, so Ingrid Hetrodt von den Stadtbetrieben Dülmen. Das Solebecken außen und die Schwitz-Stube stehen nicht mehr die ganze Zeit zur Verfügung und für die Frühschwimmer ist das Bad eingeschränkt geöffnet. Die Temperaturen einzelner Becken bleiben zunächst um ein Grad gesenkt. „Ausgenommen von der Maßnahme sind das Kinderbecken und auch das Becken der Aktivhalle, in dem ausschließlich Kurs- und Schulschwimmen stattfinden“, erläutert Hetrodt.

Beim Klutensee-Bad in Lüdinghausen sind die Temperaturen in den Becken ebenfalls noch etwas kühler. Das Außenbecken, das zuvor 32 Grad warm war, „haben wir umfunktioniert“, sagt Betriebsleiterin Manuela Dalhaus. Es dient jetzt mit 22 Grad zur Erfrischung. Es sei noch nicht entschieden, wann sich die Situation ändern soll. „Das Nichtschwimmerbecken hat 30 Grad, das Schwimmerbecken 28 Grad.“

Im Hallenbad der Gemeinde Nottuln bleiben die Beckentemperaturen noch um zwei Grad niedriger. „Wir sehen weiter die Notwendigkeit Gas zu sparen, denn im Rahmen unseres Energie-Monitorings schauen wir uns täglich die Gaslageberichte der Bundesnetzagentur an“, sagt Betriebsleiter Peter Scheunemann. Die Badegäste hätten für die abgesenkte Temperatur auf 28 Grad Verständnis, zumal auch in privaten Bereichen Erdgas gespart werde. „Es mussten keine Kurse ausfallen“, so Scheunemann. Etwa 65 Prozent der Heizenergie stelle regenerativ die eigene Holzhackschnitzelanlage bereit. 35 Prozent des Energiebedarfs müsse aber durch Erdgas gedeckt werden. Was die Einsparungen bringen, sei noch nicht absehbar. „Ich würde bei unserem Bad von einer Einsparung von bis zu zehn Prozent ausgehen“, schätzt Scheunemann.

In Ascheberg wurde im Lehrschwimmbecken in Herben die Temperatur von 28 auf 26 Grad herabgesetzt. „Dies spart etwa 14 Prozent Energiekosten“, berichtet Helmut Sunderhaus von der Gemeinde. „Wir haben aber auch grundsätzlich nicht Temperaturen über 30 Grad wie es viele andere Bäder haben.“ Die Schwimmkurse im Hallenbad seien weiterhin gut nachgefragt. „Dennoch ist für uns nachvollziehbar, dass die Wassertemperatur wieder steigen muss, sobald dies möglich und vertretbar ist, damit sich sowohl die Kinder als auch die erwachsenen Schwimmer im Wasser wieder wohler fühlen“, sagt Sunderhaus.

Das Lehrschwimmbecken in Billerbeck an der Ludgerischule, das wegen der Gassituation geschlossen ist, soll ab März wieder öffnen. Dann soll der Schwimmunterricht sowie der Kurs- und Trainingsbetrieb durch die DLRG wieder starten. Die Bundesnetzagentur gehe nicht davon aus, dass es diesen Winter noch eine Gasmangellage gebe, begründet die Stadt Billerbeck.