„Es gibt noch zu wenig politisch politisch engagierte Frauen“

Den größten Frauenanteil in der Bundespolitik bieten Bündnis90/Die Grünen mit 59,3 Prozent. „Im ländlichen Raum gibt es noch zu wenig Frauen, die sich politisch engagieren“, so Dr. Anne-Monika Spallek. Wie es anders gehen kann, zeigen neben ihr auch Nottulns stellvertretende Bürgermeisterin Dr. Susanne Diekmann und die Politikwissenschaftlerin Clara Janning.

Mit Spallek vertritt elf Jahre nach Dr. Angelica Schwall-Düren (1994 bis 2010/SPD), erstmalig wieder eine Frau den Wahlkreis Coesfeld/Steinfurt II im Bundestag. Seit vier Monaten pendelt die Grünen-Politikerin bis zu acht Mal im Monat zwischen Billerbeck und Berlin. Zum Amtseinstieg sagt sie: „Ich war sehr positiv überrascht, dass das System Bundestag trotz der riesigen Bürokratie sehr gut funktioniert. Wenn man im Herzen der Demokratie arbeiten darf, wird einem einmal mehr deutlich, wie wichtig es ist, dieses System zu schützen.“ Ihre erste Rede hielt sie dort bereits Ende Januar zum nachhaltigen Aufbau regionaler Wertschöpfungsketten.

Für ihr Bundestagsbüro konnte sie die Nottulnerin Clara Janning als wissenschaftliche Mitarbeiterin gewinnen. Die beiden lernten sich im Wahlkampf kennen. Die erste Herausforderung bestand für die junge Politikwissenschaftlerin (MA) darin, sich am 30. November innerhalb eines Tages zu entscheiden, ob sie ihren Berufs- und Lebensmittelpunkt Köln ab Januar gegen Berlin eintauscht. „Für mich war klar, dass sie für uns genau die Richtige ist, wenn sie das hinkriegt“, lobt die Chefin ihre Mitarbeiterin. Nicht zuletzt war es Werner Völlering, Lehrer des Jahres 2014 am Rupert-Neudeck Gymnasium, der bei der Nottulnerin das Interesse an politischer Ökonomie weckte. Darauf richtete sie dann ihren Beruf aus.

Die Art von Krisenbewältigung, die derzeit im Bundestag angesagt ist, war bei Amtsantritt in diesem Ausmaß nicht abzusehen. Während sich hierzulande die Menschen zu den ersten Friedensgedenken trafen, befand sich Spallek schon wieder auf dem Weg zur Sondersitzung im Bundestag. „Ein tolles Zeichen der Solidarität mit der Ukraine“, lobt sie die Friedensaktionen in ihrem Wahlkreis. Bezüglich der Ausschüsse, in denen sie vertreten ist, „hatte ich großes Glück, dass meine Wünsche erfüllt wurden. Das ist nicht selbstverständlich.“ Sie ist Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen und Wohnen sowie im Wirtschaftsausschuss.

„Man kann einiges bewegen“, nennt Dr. Susanne Diekmann, Fraktionssprecherin der Grünen und stellvertretende Bürgermeisterin, ein triftiges Argument, sich auch in der Lokalpolitik stark zu machen. „Die Kommunen brauchen Engagierte, die Verantwortung übernehmen, sonst funktioniert das Gemeinwesen nicht.“ Wenngleich diese Aufgabe auch starke Eigenschaften wie Geduld, Beharrlichkeit und Frusttoleranz einfordern, die jedoch immer wieder neue Motivation erfahren durch positive Rückmeldungen.

Keine Frage: Sondersitzungen gehören zu den Aufgaben einer Bundetagesabgeordneten. Dass diejenige – just knapp vier Monate nach der konstituierenden Sitzung des Bundestages – eine Zeitenwende markiert, war nicht abzusehen.