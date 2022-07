„Es kann viel fürs Klima bewegt werden“

(vth). Den Klimawandel deutlich zu verlangsamen, möglichst klimaneutral zu leben und zu wirtschaften und sich auf extreme Wetterlagen wie Starkregen und Hitzeperi-oden vorzubereiten: Diesen Herausforderungen muss sich auch der Kreis Coesfeld in den nächsten Jahren stellen. Die Liste der notwendigen Schritte ist ebenso lang wie die Liste der Möglichkeiten, um sie zu erreichen. In unserer Sommerserie in Kooperation mit der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld wollen wir uns näher mit der Frage beschäftigen, welchen Beitrag die Wirtschaft leisten kann, um die Klimaziele zu erreichen. Denn vielfach ist sie der größte Energieverbraucher einer Kommune und für bis zu 50 Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes vor Ort verantwortlich. Zum Auftakt gibt zunächst Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr einen Überblick über die Aktivitäten im Kreis Coesfeld. Ein ganzes Netzwerk verschiedener Gruppierungen arbeitet inzwischen an Nachhaltigkeits-Projekten. Was unternimmt der Kreis, wo sind die Schwerpunkte, welche Unterstützung gibt es für Unternehmen?

0 Die Herausforderungen der nächsten Jahre sind groß. Wo setzt der Kreis Coesfeld an? An vielen Stellen, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr: Neben der Kreisverwaltung hat auch jede Kommune im Kreis Coesfeld mittlerweile einen Klimaschutzmanager. „So kann auch vor Ort viel bewegt werden“, sagt Schulze Pellengahr. Durch den regelmäßigen Austausch über das „Kommunale KlimaNetz Kreis Coesfeld“ soll ein gemeinschaftliches Vorgehen entstehen. Im Bereich Umweltbildung ist das Biologische Zentrum in Lüdinghausen eingebunden, das Kindern und Jugendlichen Umweltschutzthemen vermittelt.

0 Und inhaltlich: Was sind die Schwerpunkte?

Ein starker Fokus liegt beim Kreis laut Schulze Pellengahr auf der nachhaltigen Mobilität. „Dazu gehören der Ausbau des ÖPNV etwa über das BüLaMo-Projekt in Senden und der Verlängerung des S60 in Nottuln sowie der Ausbau der Elektromobilität inklusive der notwendigen Ladeinfrastruktur“, so der Landrat. Der Ausbau des Radwegenetzes, insbesondere über die neuen Velorouten seien ein weiterer Punkt. Ein zweiter Schwerpunkt sei der Ausbau der erneuerbaren Energien. „Wir haben eine Potenzialstudie für Freiflächen-Photovoltaik (PV) in Auftrag gegeben, schauen gerade intensiv auf welchen kommunalen Liegenschaften wir PV-Anlagen errichten können und sprechen Gewerbetreibende mit einer Informations- und Beratungskampagne ebenfalls auf das Thema an.“ Auch das Personal sei aufgestockt worden. 0 Hilft der Kreis Coesfeld Unternehmen?

Mit der Kreishandwerkerschaft wurde die Initiative „Energetisch Wirtschaften Kreis Coesfeld“ aufgebaut, eine neutrale und kostenlose Beratung zu energierelevanten Fragen für kleinere und mittlere Betriebe. Auch zur Teilnahme am „Ökoprofit“-Programm fordert der Kreis auf. Mit der wfc Wirtschaftsförderung ist die Inforeihe „Klimaneutral und klimanagepasst wirtschaften“ mit Themen wie CO2-Bilanzierung, Photovoltaik, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Klimaschutz in der Lieferkette und Gebäudebegrünung gestartet. Die Vorhaben sind in einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Wirtschaft im Kreis verankert. Unter klima.kreis-coesfeld.de gibt es Infos.

0 Welche Ideen gibt es für die Zukunft? Sind konkrete Projekte geplant?

„Wir möchten die Unternehmen über die wfc und ihre Partner auch in der Umsetzung begleiten, sie zu Fördermitteln beraten und mit der Wissenschaft vernetzen“, so Schulze Pellengahr. Ebenso für die anderen Schwerpunkte sei Unterstützung geplant, etwa durch Testangebote von Cargobikes für Unternehmen. Ein weiteres Thema, an dem der Kreis arbeitet, ist Wasserstoff. Der Kreis sieht seine Aufgabe darin, Weichen zu stellen, damit die heimische Wirtschaft einen guten Zugang zu diesem klimaneutralen Energieträger bekommt.

0 Der Begriff der Nachhaltigkeit ist schwammig. Gibt es Vorgaben dafür?

Schulze Pellengahr: „Die Vereinten Nationen haben 17 Nachhaltigkeitsziele definiert. Entsprechend orientiert sich auch der Kreis Coesfeld daran – ebenso wie am Green Deal der EU.“

0 Wo sind Defizite?

In der Umsetzung nachhaltiger Vorhaben gebe es noch zahlreiche bürokratische Hemmnisse, so Schulze Pellengahr. Auch der Fachkräftemangel bremse aus. Ebenso fehle ein für den Mittelstand angepasster Rahmen, um vor allem die ökologische und soziale Nachhaltigkeit vergleichbar darzustellen. Nachhaltigkeit stehe in der Regel im Spannungsfeld zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Nicht alles, was ökologisch nachhaltig ist, sei auch sozial und ökonomisch nachhaltig. „Hier müssen wir ein Gleichgewicht finden.“

Zum Thema

Nicht nur Kreis und Städte und Gemeinden arbeiten an dem Thema Klimaschutz, sondern auch viele Institutionen, Gremien, Vereine, Unternehmen und Netzwerke. Beim Kreis Coesfeld laufen die Fäden auf der operativen Ebene im Klimaschutzmanagement im Fachdienst Kreisentwicklung der Kreisverwaltung zusammen. Politisch befassen sich vor allem der Umweltausschuss sowie der Unterausschuss Klimaschutz als beratendes Fachgremium mit dem Klimaschutz. Das European-Energy-Award-Team innerhalb der Kreisverwaltung schafft Strukturen für die erfolgreiche Teilnahme an diesem internationalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für kommunalen Klimaschutz. Zuletzt hatte der Kreis Coesfeld die Goldauszeichnung erhalten. Aktuell arbeitet das Team an der Re-Zertifizierung. Daneben gibt es zahlreiche weitere Netzwerke, die das Thema voranbringen: den KlimaPakt als Akteursnetzwerk im Kreis Coesfeld, das kommunale KlimaNetz der Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld sowie das Klimanetzwerk der Münsterland-Kreise. Darüber hinaus sind beispielsweise aktiv: das Akteursnetzwerk aus dem Klimafolgenanpas-sungs-Projekt „Evolving Regions“, das Biologische Zentrum mit dem Regional-Zentrum Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und das Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld. Des weiteren engagieren sichGruppen wie die lokalen Fridays For Future und Scientists For Future im Kreis Coesfeld.