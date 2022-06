„Es muss sich endlich was tun“

Die Politik drängt darauf, dass sich in den Borkenbergen etwas tut. „Das wird hier zu einer unendlichen Geschichte“, kritisierte Anton Holz (Lüdinghausen) von der CDU. Die DBU Naturerbe, die vor fünf Jahren die Heide-Flächen übernommen hat, stehe als Eigentümerin in der Verantwortung, meinte er. Das 1770 Hektar große Gelände zwischen Dülmen und Seppenrade, ehemals Truppenübungsplatz, verbuscht nach Angaben der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld immer mehr. Das aber darf nicht sein. Denn für das besonders wertvolle FFH-Gebiet gilt ein „Verschlechterungsverbot“, wie Holz im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung betonte.

„Bei jedem Privatmann geht sowas nicht“, pflichtete Prof. Jochen Gochermann (CDU) aus Dülmen bei. „Und wir müssen hier zusehen, wie die Heide da verschwindet.“ Gochermann schlug vor, dass „nach oben gemeldet“ werden soll und rief dazu auf, die Bundestags- und Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Coesfeld einzubinden. Zwar sei die Eigentümerin in der Pflicht, aber so einfach sich überlassen könne der Kreis die Heidelandschaft wegen ihrer Bedeutung auch nicht, betonte Ausschussvorsitzender Dr. Thomas Wenning.

Aber es ist nicht nur die wertvolle Heidelandschaft, die in NRW in dieser Form und Größe als nahezu einzigartig gilt. Dazu kommt das Problem, dass seit Jahren Motocrossfahrer illegal durch das Gelände heizen. Es passieren immer wieder Unfälle – bis hin zu tödlichen. Zuletzt nietete ein Crossfahrer fast einen Förster um. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Eine Lösung haben die Naturschützer längst in der Schublade: Unter dem Titel „Westfalens Wilder Westen“ sollen auf 550 Hektar Großtiere wie Wisente, Wildpferde und Rotwild etwas gegen die zunehmende Verbuschung tun und gleichzeitig gegen die Motocrossfahrer. Die angsteinflößenden Tiere und eine Umzäunung des Gebiets würden das illegale Fahren auf dem Gelände effektiv unterbinden, so die Überlegung der Naturschützer (wir berichteten).

Wie der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, Christoph Steinhoff, im Ausschuss berichtete, hat sich inzwischen ein Schritt in Richtung Wilder Westen getan. „Zehn interessierte Landwirte haben sich bei einem Termin informiert.“ Für einen geeigneten Kandidaten müsse sich nun die DBU in Abstimmung mit dem Kreis und dem Naturschutzzentrum entscheiden. Ziel sei es, dass ein Landwirt das gesamte Beweidungskonzept umsetzt – die Tiere stellt und sich um sie kümmert.

Grünes Licht für einen entsprechenden Antrag aus dem zuständigen Ministerium gibt es aber immer noch nicht für den „Wilden Westen“. Die Idee liegt dort schon seit langem vor.

Bei der Beaufsichtigung der Borkenberge unterstützt aktuell ein Mitarbeiter des Kreises den Revierförster des Bundesforsts. Ein Ranger soll auf jeden Fall wieder kommen. Der Kreis und die DBU wollen sich die Kosten für die Stelle teilen, wie Steinhoff erläuterte. „Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr noch klappt.“ Der Ranger soll aber nicht nur in den Borkenbergen, sondern zum Beispiel auch in den Baumbergen zum Einsatz kommen. Das Problem der illegalen Motocrossfahrten könne auch ein Ranger nicht lösen, verneinte Steinhoff eine entsprechende Frage im Ausschuss. Aber das „Bündel an Maßnahmen“ mit „Zaun, Ranger und Beweidungskonzept mit furchterregenden Tieren“ könne es sehr wohl. Nach dem Vorfall mit dem Förster gebe es weitere Überlegungen. Gemeinsam mit der Polizei werde gerade an einem Konzept gearbeitet, an welcher Stelle im Gebiet und mit welchem Personal es möglich wäre, Motocrossfahrer an einer Weiterfahrt hindern zu können, berichtete Steinhoff.

„Immerhin ist man nun zu einer Minimallösung gekommen“, sagte Anton Holz zu der geplanten Ranger-Stelle. Bis vor wenigen Jahren waren es noch drei, „wir haben von der CDU die Ranger immer gefordert“, so Holz. Die DBU könne sich auch finanziell nicht aus der Verantwortung ziehen. Holz forderte, dass sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen, um gemeinsam eine Lösung zu suchen. Lüdinghausen, Dülmen, Haltern – „die Städte werden alle nicht beteiligt, obwohl ein großer Teil des Naturschutzgebiets in ihrem Bereich liegt.“ Die Zuständigkeit werde „hin- und hergeschoben“, kritisierte auch Martin Bontrup (CDU) aus Dülmen, der ebenfalls scharfe Worte an die DBU richtete. „Der Eigentümer kommt seinen Pflichten nicht nach, wir reden im Prinzip über das Problem anderer Leute.“

Ranger

Ein Ranger, wie er nun eingestellt werden soll, arbeitet als Betreuer eines Schutzgebietes in Nationalparks, Natur- und Landschaftsparks. Ranger sind Natur- und Landschaftspfleger, sie müssen aber nicht studiert haben – wie es in der Regel Förster getan haben. Die Aufgabe von Rangern besteht nicht nur darin, das Landschaftsgebiet zu hüten, sondern auch darüber zu informieren und Aktionen durchzuführen sowie Wissen zu vermitteln.

Borkenberge

2017 hat das DBU Naturerbe als gemeinnützige Tochtergesellschaft der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) die rund 1770 Hektar große Fläche der Borkenberge vom Bund übernommen. Der ehemalige Truppenübungsplatz wurde jahrzehntelang militärisch genutzt, der Bundesforst führte das Geländemanagement durch. Die Fläche ist Teil des Nationalen Naturerbes. Die nährstoffarme Heide- und Moorlandschaft ist eines der ornithologisch bedeutendsten Gebiete in der Region und als Europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Auch die Kreisgruppe des Naturschutzbunds Nabu fordert, dass sich endlich was tun muss. Sie hat sich im vorigen Jahr mit einem Brief an den Landrat gewendet und ihre großen Sorgen ausgedrückt. „Wir wünschen uns für alle eine tragbare Lösung, die dieser Region die Chance gibt, der Natur einen angemessenen Schutz zu gewähren“, hieß es in dem Brief. vth