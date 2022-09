Expertinnen beantworten Fragen

(vth). Es kann jedem passieren: Ein Unfall, eine Krankheit – plötzlich geht nichts mehr und man ist auf Hilfe angewiesen. Was kann man im Vorfeld tun? Was bedeutet Patientenverfügung, was Vollmacht?

Anne Thier, SkF Coesfeld, zuständig für Coesfeld, Rosendahl, Billerbeck, Havixbeck und Nottuln. Telefon: 02541/921-800.

Katharina Prasse (SkF Lüdinghausen), zuständig für Lüdinghausen, Senden, Ascheberg, Nordkirchen, Olfen. Telefon: 02541/921-802.

Was ist zu tun, wenn ein Angehöriger betroffen ist und ich ihn unterstützen möchte? Was muss ich als rechtlicher Betreuer unternehmen – um seine Pflege zu organisieren, um seinen Alltag zu gestalten, was ist zu tun bei Rechnungen, Unterschriften, mit Konten? „Es gibt viele Frage, wir sind dazu da, um zu helfen“, sagt Anne Thier vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Coesfeld, der für das Thema rechtliche Betreuung im Kreis Coesfeld zuständig ist.

Wer Fragen hat, kann sie den SkF-Expertinnen heute stellen. In der Telefon-Aktion in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung sind aus den drei SkF-Betreuungsstellen Coesfeld, Lüdinghausen und Dülmen die Fachfrauen heute (29. September) im Pressehaus in Coesfeld von 17 bis 19 Uhr für Sie an den Telefonen. Rufen Sie gerne an.

Ob es um Vorsorge-Fragen zu Vollmachten und Patientenverfügung geht oder um Fragen von interessierten, aktuellen oder künftigen Betreuern: Der SkF ist die erste Adresse und informiert.

Wie kann ich selber Betreuer werden, welche Qualifikationen brauche ich dafür? Und wie kann ich mich im Vorfeld für den Fall der Fälle absichern und festlegen, dass mich die Person unterstützt, der ich vertraue?

Die Expertinnen der drei SkF-Betreuungsstellen sind für den gesamten Kreis Coesfeld zuständig. Die Telefonaktion findet im Rahmen der Aktionswoche der Betreuungsvereine unter dem Motto „Wir sind da – für noch mehr Selbstbestimmung“ statt. 2023 tritt die Reform des Betreuungsrechtes in Kraft. Damit sollen Betroffene mehr Selbstbestimmung bekommen und sich die Qualität der Unterstützung verbessern.

- Anne Thier ist Sozialarbeiterin und beim SkF in Coesfeld – und damit zuständig im Bereich Coesfeld, Rosendahl, Billerbeck, Havixbeck und Nottuln. Telefon heute: 02541/921-800.

- Beate Tumbusch-Kordel ist Sozialarbeiterin beim SkF Dülmen – und zuständig für Dülmen und Ortsteile. Telefon heute: 02541/921-801.

- Katharina Prasse (SkF Lüdinghausen) ist Sozialpädagogin und zuständig für den südlichen Kreis mit Lüdinghausen, Senden, Ascheberg, Nordkirchen, Olfen. Telefon heute: 02541/921-802.

Die Telefone sind ausschließlich von 17 bis 19 Uhr am heutigen Donnerstag (29. September) freigeschaltet. Anrufer aus Coesfeld brauchen die Vorwahl nicht zu wählen.

Alle drei Expertinnen informieren zu den Themen rechtliche Betreuung, Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügung. Außerdem unterstützen sie Ehrenamtliche und Familienangehörige, die als Betreuer oder Bevollmächtigte eingesetzt sind oder daran interessiert sind.