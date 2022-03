Fachkräftemangel: Kreis soll Strategie in Gang setzen

(vth). Fachkräfte fehlen schon jetzt im Kreis Coesfeld – und das Problem verschärft sich. Der Kreis Coesfeld soll von daher die Initiative ergreifen und mit weiteren Playern eine Strategie erarbeiten. Der Ausschuss für Bildung, Schule und Integration stimmte einem entsprechenden CDU-Antrag einhellig zu. Der Kreis soll gemeinsam mit Vertretern der Berufskollegs, der Kreishandwerkerschaft, der IHK, der wfc und der Agentur für Arbeit, des Jobcenters sowie mit Vertretern der Kreispolitik zunächst eine kritische Bestandsaufnahme machen. Dann sollen Handlungsstrategien, Kampagnen und Aktionen erarbeitet und umgesetzt werden, die den Fachkräftemangel vermindern. „Das Thema Fachkräftemangel ist ja nicht neu“, sagte Josef Lütkecosmann (Nottuln ) von der CDU. „Aber es ist dringend notwendig, hier zusammen tätig zu werden.“ Viele Maßnahmen, um den Trend umzukehren, liefen bereits, deswegen sollten alle Akteure aus der Region an einen Tisch kommen, um den Bestand festzustellen und zu beraten, was zu tun ist. „Wir müssen das Thema strategisch gemeinsam angehen“, meinte Lütkecosmann. Dazu zähle auch, Berufe neu zu denken.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr erklärte auf Nachfrage im Ausschuss, dass die Verwaltung das Anliegen als ein Schwerpunktthema voranbringen könne, auch wenn zurzeit die Belastung wegen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sehr hoch sei. „Es kann natürlich sein, dass das jetzt nicht so schnell geht wie vielleicht gewünscht.“

Dezernent Detlef Schütt betonte, dass es einen auf den Kreis Coesfeld begrenzten Arbeitsmarkt nicht gebe und deswegen auch angrenzende Kreise und das Münsterland betrachtet werden müssten. Ein Ergebnis der Kampagne könne außerdem sein, dass die Ideen Geld kosten und die Politik in dem Fall bereit sein müsse, Mittel in den Haushalt zu stellen. Monika Verspohl (Coesfeld) von der SPD merkte an, dass nicht nur Fort- und Ausbildungen berücksichtigt werden sollten, sondern auch Rahmenbedingungen. „Bezahlbarer Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten spielen eine große Rolle.“ Und auch der Mobilitäts-Aspekt müsse stimmen. „Wenn ein Auszubildender aus dem Ruhrgebiet keine guten Verbindungen vorfindet, kommt er auch nicht.“

Die Grünen hatten einen weiteren Fragenkatalog eingebracht. „Der Antrag der CDU war uns etwas unspezifisch“, sagte Mareike Raack (Coesfeld). Trotzdem gab es auch von den Grünen im Ausschuss Zustimmung. Christoph Lützenkirchen (Lüdinghausen) von den Grünen sagte, dass auch der Frage nachgegangen werden müsse, in welchen Berufe junge Menschen in naher Zukunft ausgebildet werden sollen und welche vielleicht gar keine Rolle mehr spielen.

Auch im Finanzausschuss unterstützten die Politiker gestern einhellig den Antrag.