Fachtag zur Jugendbeteiligung geplant

Den Status quo ermitteln, um dann mithilfe des LWL und einiger Experten passgenaue Maßnahmen zu entwickeln – das soll Ziel eines Fachtags zur Jugendbeteiligung sein, den der Kreis Coesfeld für kommendes Jahr plant. Darauf hatten sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses am Donnerstagabend einstimmig verständigt. Einer halben Koordinationsstelle zur Jugendbeteiligung, wie sie die Grünen gerne eingerichtet gesehen hätten, erteilten die Ausschussmitglieder jedoch zunächst mehrheitlich eine Absage.

Ein Jugendparlament wie hier in Österreich können sich auch die Grünen vorstellen. Die genauen Rahmenbedingungen dazu gilt es aber vorher zu klären.

„Es ist unsere Aufgabe, Strukturen für die Jugendbeteiligung zu schaffen, und wir brauchen jemanden, der die Gemeinden bei diesem Prozess unterstützt“, begründete Wolfgang Dropmann (Grüne) den Antrag seiner Fraktion. Jens Wortmann (Träger der freien Jugendhilfe) begrüßte die Intention. „Ich weiß aber nicht, ob eine halbe Stelle beim Kreis die richtige Ressource ist.“ Wortmann schlug vor, die Initiativen, die es diesbezüglich im Kreis schon gibt, zu erfassen und Expertise einzuholen, „um das, was da ist, positiv zu verstärken“. Dem stimmte auch Stefan Holtkamp (CDU) zu: „Partizipation sollte uns allen ein hohes Ziel sein“, betonte er und erklärte, dass diese Initiativen immer „dort am erfolgreichsten“ waren, „wo es ein konkretes Anliegen gab“. Und wenn man die Kommunen nicht mitnehme, könne man zwar Geld beim Kreis ausgeben, „aber es wird versanden“.

Enrico Zanirato (FDP) fand es ebenfalls besser, zunächst die Jugendbeteiligung in den Orten voranzutreiben und hielt, wie auch Margarete Schäpers (SPD), eine zentrale Stelle beim Kreis ungeeignet.

„Dass Jugendparlamente scheitern, liegt an fehlendem Coaching“, argumentierte Uta Spräner (Grüne) noch einmal für den Antrag ihrer Fraktion. „All das, was jetzt genannt wurde, ist ja etwas, das jemand tun muss. Sozialdezernent Detlef Schütt spielte nochmals auf den Vorschlag von Jens Wortmann an und schlug als Kompromiss einen Fachtag zur Jugendbeteiligung vor. Das hielt auch Ausschussvorsitzender Ludger Wobbe (CDU) für den richtigen Weg. „Denn jetzt über eine Stelle zu befinden, ohne das Ziel zu kennen, damit tun wir uns schwer.“ Die Grünen stimmten dem Kompromiss zu, wollten dennoch über ihren Antrag abstimmen lassen – und standen mit ihren zwei Fürstimmen auf verlorenem Posten.

Mehr Erfolg hatten die Grünen bei ihrem Antrag zur Jugend-App – auch wenn sie diesen bereitwillig zurückzogen, nachdem die Verwaltung ihre Unterstützung zugesagt hatte. Ursprünglich wollten die Grünen Vertreter aus anderen Kommunen einladen, die über ihre Jugend-App berichten sollten. Daraus wurde letztlich eine Informationsveranstaltung zur Digitalisierung für Kinder und Jugendliche, die die Kreisverwaltung organisieren will – einhellige Zustimmung.

Denn ob eine separate App des Kreises der richtige Weg sei, da hatten alle so ihre Zweifel. „Jugendliche nutzen doch hauptsächlich die üblichen Kanäle Tiktok und Instagram“, wusste Heiner Kiekebusch (SPD) aus seiner Familie zu berichten. Und auch Stefan Holtkamp gab zu bedenken: „Was hat der Rosendahler Jugendliche davon, zu wissen, was in Ascheberg los ist?“ Detlef Schütt wies auf den „immensen Pflegeaufwand“ einer solchen App hin. Darum schlug Dr. Antje Klüber (beratendes Mitglied) vor, eine Plattform „Jugend im Kreis Coesfeld“ auf den bekannten Kanälen einzurichten. Die Infoveranstaltung soll nun nähere Erkenntnisse bringen.