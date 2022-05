Fahrplan gegen Klimafolgen

„Es wurden zentrale Themen besprochen und beleuchtet, die sich teilweise auch überschnitten“, erklärt Projektkoordinatorin Dr. Christine Heybl. „Während etwa der Bearbeitungsschwerpunkt Wasserressourcen und -nutzung zentral in der Landnutzung betrachtet wurde, ist dies auch ein wichtiger Baustein in der Klima-/Umweltbildung. Wir fragen uns beispielsweise, wie wir in Zukunft schonender mit unseren Wasserressourcen umgehen können.“ Ein weiterer zentraler Punkt war das Flächenmanagement, das sowohl in der „Klimagerechten Landnutzung“ als auch in den „Klimagerechten Siedlungsstrukturen“ immer wieder im Mittelpunkt der Diskussion stand. Dabei stellte sich vor allem die Frage: Wie können wir in Zukunft mit Blick auf Klimawandel, aber auch Bevölkerungszuwachs verantwortungsvoll und gerecht mit Land und Flächen umgehen?

Die zukünftigen Aufgaben in der Klimafolgenanpassung erweisen sich als komplex, so der Kreis. Trotzdem seien schon kleine praktikable Maßnahmen besprochen worden – wie öffentliche Trinkwasserspender, wie schon einer in Dülmen in der Innenstadt geplant ist. „Auch Klimaexkursionen zu best-practice-Beispielen wären eine gute Möglichkeit. Bei denen könnte sich ein Fachpublikum aus Stadtplanerinnen und Stadtplanern, dem Klimaschutzmanagement und weiteren Akteuren über konkrete Möglichkeiten in Siedlungsgebieten austauschen“, so Heybl. Als Endergebnis der insgesamt 18 Arbeitsworkhops der drei Themenfelder soll ein umfangreicher Maßnahmen-Katalog entstehen.

Die Ergebnisse der Arbeitsworkshops werden als nächstes den politischen Gremien vorgestellt, so im Unterausschuss Klimaschutz, der am 23.5. tagt (16.30 Uhr Großer Sitzungssaal im Kreishaus).

Auch will das Projektteam einen Klimafolgenanpassungs-Fahrplan erstellen, auf den in Zukunft zurückgegriffen werden kann, um Maßnahmen rasch und effizient umzusetzen. Im September ist eine Abschlussveranstaltung geplant, kündigt Heybl an.