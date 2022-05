Passend zur aktuellen Ausstellung „Experiment Heimat“ findet am Samstag (7. Mai) in der Billerbecker Kolvenburg eine Lyrik-Lesung der Autorin Marion Lohoff-Börger statt. Die kostenfreie Veranstaltung mit dem Titel „Heimweh ist Fernweh nach mir selbst“ beginnt um 19 Uhr.

Was passiert, wenn wir von dem getrennt sind, was uns innerlich ausmacht und unserem Leben Sinn verleiht? Trennung, Trauer, Scheitern und Sehnsucht – alle diese Dinge können Gefühle ähnlich dem Heimweh auslösen. Die Lyrikerin Marion Lohoff-Börger aus Münster liest ihre Alltagslyrik, die sie auf nostalgischen Schreibmaschinen schreibt und auf Postkarten abgedruckt veröffentlicht. Ihre lyrischen Texte sind einfach und eingängig, niemals verschlüsselt und fremd. Sie berühren die Zuhörenden durch Offenheit und Intensität, so der Kreis in der Mitteilung. „Nicht zuletzt die poetische und naturnahe, manchmal auch altüberkommene Sprache zeugt von einem positiven Lebensgefühl und vermittelt Akzeptanz und Zuversicht“, findet Kulturdezernent Detlef Schütt vom Kreis Coesfeld. Kleine Perkussionseinlagen sorgen zwischen den Texten für meditative Pausen.

Die Lesung findet im Rahmen des interkulturellen Literatur-Fotografie Projektes „Experiment Heimat“ in Kooperation mit dem Westfälischen Literaturbüro Unna statt. . Gäste müssen eine medizinische Maske tragen und werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02543 / 1540 oder per Mail anzumelden: kolvenburg@kreis-coesfeld.de.