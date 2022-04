Christian Kötting ist nicht ohne Stolz: „Bislang wurde das alle per Hand mechanisch geschnitten“, berichtet der Fachschüler aus Coesfeld und zeigt auf die roten Streifen. Sie werden normalerweise in den mobilen Hühnerstall eines Herstellers aus Laer gehängt und sind so etwas wie eine Gardine für die Hennen. „Hühner legen gerne im abgedunkelten Raum Eier“, erklärt Christian Kötting. Er und vier weitere Mitstreiter der Fachschule für Maschinenbautechnik des Pictorius Berufskollegs in Coesfeld arbeiteten in den letzten Monaten daran, die Produktionsanlage für die Nestlappen – wie die roten Gardinen fachsprachlich bezeichnet werden – zu automatisieren. Erfolgreich. Man muss nur die Rolle einhängen, die Maschine schneidet und locht die Bahnen. Fertig ist die Hühner-Gardine.

Es ist nicht die einzige Innovation, die auf der Technik Expo des Pictorius Berufskollegs am Samstag (30.4.) für alle Interessierten zu sehen ist: An zehn Projekten tüftelten über drei Monate die Studierenden der Maschinenbautechnik, an vier die der Elektrotechnik, an einem waren beide Klassen beteiligt. „Alles echte Problemstellungen von Unternehmen aus der Region, für die die Studierenden Lösungen finden mussten“, erläutert Bildungsleiter Dr. Bernhard Kliem.

Wegen der Corona-Pandemie pausierte die Expo in den letzten zwei Jahren. Nun ist das Pictorius froh, dass es wieder klappt mit der „größten Technik-Schau in der Region“, wie Schulleiter Klaus Schneider sagt. Die Ergebnisse seien nur möglich, weil sich sowohl die Unternehmen als auch die rund 45 Studierenden außergewöhnlich engagierten.

Digitalisierungen, Industrie 4,0, Automatisierungstechnik, Maschinen- und Vorrichtungsbau – diese Themen finden sich in den konkreten Abschlussarbeiten der Techniker wieder, die in der Ausstellung im Foyer des Berufskollegs an der Borkener Straße am Samstag von 11 bis 16.30 Uhr angeschaut werden können.

Dazu gehört auch eine Maschine, die per Salznebel den typischen roten Lack prüft, den die Firma Krampe (Coesfeld-Lette) für ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge nutzt. Sie sind auf Feldern unterwegs und die Lackierung muss einiges aushalten können. „Die Anlage simuliert mit dem Salznebel bis zu 720 Stunden Umwelteinflüsse“, erklärt Rene Pennings von der Fünfergruppe der Studienreden, die die Anlage entwickelt haben. Dazu werden lackierte Blechstücke wie auf einer Wäscheleine eingehängt, die die Anlage mit Salznebel einsprüht. „Später lässt sich erkennen, wie der jeweilige Lack darauf reagiert und welche Vorbehandlungen er vielleicht noch benötigt“, erklärt Rene Pennings.

In einem anderen Projekt wollte die Firma von Gas auf Ökostrom bei der Autokarosserie-Lackierung umstellen. „Ein aktuelles Thema, das diesmal mehrere Male von den Unternehmen genannt wurde“, sagt Kliem.

Die Etikettiermaschine der Coesfelder Firma J.W. Ostendorf knüpfte sich eine Gruppe der Elektrotechniker vor. „Wir haben die Elektrik neu gemacht und ein Touch-Panel eingebaut“, erläutert Justus Kaisen.

Draußen auf dem Schulhof zeigt eine Maschinenbau-Gruppe, wie sie eine elektrohydraulische Hebekonstruktion für die Firma Heimann in Nottuln so gestaltet hat, dass sich Container höher als bislang anheben lassen. Auf 1,60 Meter – und amit auf Lkw-Höhe.

Tag der offenen Tür und Expo

Zeitgleich mit der Expo bietet das Pictroiurs Berufskolleg (Borkener Straße 23 in Coesfeld) am Samstag (30.4.) einen Tag der offenen Tür an. Von 11 bis 14 Uhr sind interessierte und auch neu angemeldete Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern willkommen, sich umzuschauen und zu informieren. Neu am Pictorius sind Ingenieurwissenschaften mit Abitur und Farbtechnik- und Raumgestaltung. Infos: www.pictorius.de

Die Expo im Erdgeschoss des Berufskollegs ist von 11 bis 16.30 Uhr zu sehen.