Fetzige Livemusik im Lederhosenstil

Kreis Coesfeld

Aktuelle Chart-Hits, Rockklassiker und Popsongs der 80/90er im Oberkrainer-Sound erleben können Fans fetziger Hits am Samstag, 26. Februar 2022, ab 20 Uhr mit der Band „The Heimatdamisch“ in Senden. Dort rocken die Musiker die Steverhalle. Dazu laden der Lions Club Baumberge-Münsterland und die Gemeinde Senden gemeinsam ein. Der Erlös der Veranstaltung ist einmal mehr für die Kinderschutzambulanz in Datteln bestimmt. Die achtköpfige Formation The Heimatdamisch demonstriert in ihrem neuen Programm eine Symbiose aus bekannten Hits mit Oberkrainer-Touch. Karten gibt es ab sofort: https://www.senden-westfalen.de/ticketing.