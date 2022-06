Feurige Klänge zum Burg-Jazz-Festival

Kreis Coesfeld

Es verspricht der krönende Abschluss des ersten Internationalen BurgJazz-Festivals in Lüdinghausen zu werden: Das spanische Marco Mezquida Trio, Finalist des begehrten BMW Jazz Award, spielt am Abend des 19. Juni auf Burg Vischering. Das dreitägige Festival mit Top Acts aus über zehn Ländern, aber auch mit vielen regionalen Nachwuchstalenten endet an jenem Sonntag um 19 Uhr mit einem Doppelkonzert des Emil Brandqvist Trios und des Marco Mezquida Trios. Wie das Trio von der Iberischen Halbinsel zählt auch das aus Schweden und Finnland stammende Emil Brandqvist Trio zur internationalen Jazz-Elite.