Flüchtlings-Kapazitäten werden knapp

Die Zahl der Flüchtlings-Zuweisungen ist in den vergangenen Wochen in vielen Städten und Gemeinden des Kreises stark angestiegen. Dies berichtete Kreis-Bürgermeister-Sprecher Wilhelm Sendermann (Olfen) nach der letzten Bürgemeisterkonferenz.

Gerade abgebaut: Die Einrichtung der Notunterkunft in der Pictorius-Halle in Coesfeld ist im Juli wieder zurückgebaut worden, weil sie nicht benötigt wurde. Mit den nun steigenden Zuweisungszahlen wird mancherorts auch die ungeliebte Turnhallen-Lösung wieder ein Thema.

„Wir bemerken seit knapp drei Wochen deutlich verstärkte Zuweisungen“, so Sendermann. Und weitere seien angekündigt. Diese Entwicklung sei nicht allein auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen. Stattdessen gebe es auch Zuweisungen in „erheblichem Umfang“ von Kriegsflüchtlingen aus Syrien oder Ortskräften aus Afghanistan. „Wir haben immer nur die Ukraine im Blick.“ Der Bevölkerung sei aber nicht unbedingt klar, dass es auch noch andere Krisenherde gebe.

10 bis 15 Zuwendungen seien es in Olfen derzeit zusätzlich. Sein Bürgermeisterkollege aus Lüdinghausen, Ansgar Mertens, bestätigte die Entwicklung. 15 bis 20 Zuweisungen seien es in der Steverstadt. Ähnlich sieht das in Coesfeld aus, berichtet Stadt-Sprecherin Andrea Zirkel. Hier seien in der ersten Septemberwoche 22 Personen angekommen, in den nächsten Tagen kämen weitere 15 Menschen.

„Unsere Kapazitäten kommen an ihre Grenzen“, warnt Sendermann. Sowohl was die räumliche Unterbringung als auch die personelle Betreuung angehe. Gleichzeitig seien teils noch Leute aus der letzten großen Flüchtlingsankunft 2015 in den Einrichtungen. Und der Wohnungsmarkt gebe ohnehin kaum etwas her. „Da werden wir nicht umhinkommen, weitere Kapazitäten selbst zu schaffen, auch selbst zu bauen“, so Sendermann. In Coesfeld richte die Stadtverwaltung Unterbringungsmöglichkeiten in städtischen Wohnungen ein und bemühe sich um weiterhin um zusätzlichen Wohnraum, so die Stadt-Sprecherin.

Auch in Lüdinghausen stelle sich nun die Frage, ob wieder Container angemietet werden sollen oder neu gebaut werden müsse, sagt Mertens. Mit dem Kreis gebe es schon die Absprache, dass Baugenehmigungen möglichst schnell erteilt werden sollen. Aber kurzfristige Unterbringungsprobleme löst dies nicht. Und so wird auch die ungeliebte Turnhallen-Lösung wieder ein Thema. In Nottuln sei bereits eine eingerichtet worden, sagt Bürgermeister-Sprecher Sendermann. Und glücklicherweise gebe es ja noch die Übergangs-Unterkunft des Kreises in Seppenrade. Die allerdings stößt auch langsam an ihre Kapazitätsgrenze. „Gut belegt“ sei diese, berichtet Kreis-Pressesprecher Christoph Hüsing auf Nachfrage. Die Notfall-Alternative in der Coesfelder Pictorius-Halle hatte der Kreis erst im Juli zurückgebaut (wir berichteten), weil bis dahin sie nicht benötigt worden war.

„Das ist ein Thema, wo wir auf Sicht fahren“, sagt Sendermann. Wöchentlich müsse die Lage neu bewertet werden. Auch der Bevölkerung müsse man diese Lage erklären. „Es ist eine riesige Herausforderung“, sagt Mertens. „Diese Aufgabe werden wir erfüllen – auch wenn man sich manchmal fragt, wie das alles gehen soll.“