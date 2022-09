Freie Bahn für den Bürger-Radweg

Vor Ort hatten die beiden Anwohner die Debatte im Kreisausschuss verfolgt. Dort herrschte große Einigkeit im Unverständnis über die Entscheidung des Beirats. „Für mich ist das völlig unerklärlich“, sagte etwa Werner Schulze Esking (CDU). Bei vielen anderen Radwegen sei der ökologische Eingriff viel größer und Komunne wie Bürger hätten alles getan, um die Voraussetzungen zu schaffen. „Wir haben noch nie so eine kompetente Vorlage gehabt“, stimmte Fraktionskollege Anton Holz mit ein, der auch im Beirat sitzt. Dort sei es eine intensive Diskussion mit knapper Mehrheit gewesen, berichtete Holz. Diese Mehrheit habe die vorhandenen Verbindungen, etwa über den Coesfelder Berg oder die Wirtschaftswege für ausreichend befunden. „Aber die werden Pendler auf keinen Fall nutzen“, so Holz.

„Wenn das so weitergeht, können wir im Kreis Coesfeld bald gar keine Radwege mehr bauen“, kritisierte Holz. Deshalb werde es demnächst eine Sondersitzung des Beirats nur zum Radwegebau geben. „Wir brauchen Direktverbindungen“, äußerte Johannes Waldmann (SPD). „Es war die falsche Entscheidung, auch aus Sicherheitsaspekten.“

Dies könne er aus eigener Erfahrung bestätigen, erklärte Henning Höne (FDP). „Es ist nicht schön, da mit dem Fahrrad zu fahren.“ Irritiert habe ihn auch, dass im Beirat von einem „inflationären Bau von Radwegen“ die Rede gewesen sei.

Der Flächenverbrauch sei grundsätzlich schon ein Problem, wenn auch nicht hier, betonte Patrick Jansen (Grüne). Da müsse die Politik künftig ran. Bei diesem Thema habe sich schon viel getan, entgegnete Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr Viel strenger seien inzwischen die Vorgaben. Der Radwegebau sei hier aber wirklich nicht das Problem. Darin waren sich die Ausschussmitglieder einig und wiesen den Widerspruch des Beirats einstimmig zurück.

Seit Jahren engagieren sich die Anlieger der Bauerschaften Ost- und Westhellen sowie Lutum für einen Radweg an dieser Landesstraße, um sicher nach Billerbeck zu kommen. „Die Strecke ist unheimlich gefährlich“, so Hesper. Sie ist eng, kurvenreich und unübersichtlich. Es ist nicht nur eine beliebte Strecke für Motorradfahrer, sondern sie ist auch stark frequentiert von Auto- und Schwerlastverkehr. Hesper sehe jeden Morgen, wie viele Leute mit dem Fahrrad auch in Richtung Coesfeld unterwegs seien. Für mehr Sicherheit wollen die Anlieger selbst zur Schüppe greifen und einen Bürgerradweg bauen. „Wir freuen uns, dass es nun endlich weiter gehen kann“, sagt Hesper.

Auch Billerbecks Bürgermeisterin Marion Dirks ist erleichtert. „Und dankbar. Und vor allem auch meine Mitarbeiter, die die ganze Arbeit gemacht haben. Wir freuen uns darüber, dass der Vorsitzende des Beirats in der Sitzung diese Arbeit gelobt hat. In der Tat war es noch nie so aufwendig, die Voraussetzungen für einen Radweg zu schaffen. Wir warten nun auf die offizielle Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde“, sagt sie. Während noch Gleichzeitig Abstimmungen für einen mit der Unteren Wasserbehörde (Kreis) laufen, würde parallel die Flächensicherung finalisiert. Eine Bürgerversammlung sei für Herbst oder Winter geplant. „Auf dieser Versammlung werden wir dann gemeinsam mit den Anliegern die weitere Zeitplanung machen und die Arbeitseinsätze abstimmen“, so die Bürgermeisterin.