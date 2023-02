Freitag wird das Geheimnis gelüftet

Die Gewinner stehen fest, die Gala zur Verleihung des Sportmedienpreises im Kreis Coesfeld ist vorbereitet: Am Freitagabend (24.2.) wird das Geheimnis in der Fabrik in Coesfeld ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) gelüftet, welche Sportlerin und welcher Sportler sowie welche Mannschaft den Sportmedienpreis 2022 gewonnen haben.

Zahlreiche Fans und Anhänger der Nominierten hatten sich an der Online-Abstimmung beteiligt. Zudem war ein Jury-Votum der beteiligten Sportredakteure im Kreis Coesfeld in das Abstimmungsergebnis eingeflossen. Und in fast allen Kategorien war es knapp und somit bleibt es spannend.

Karin Schnaase-Beermann, ehemalige Badminton-Nationalspielerin und Preisträgerin, wird zusammen mit Marc Zahlmann durch das knapp zweistündige Programm führen. Die Preisträger werden durch Anne Eckrodt, Chefredakteurin der Zeitungsgruppe Münsterland sowie Norbert Hypki, Vorstandsmitglied Sparkasse Westmünsterland, und Landrat Christian Schulze Pellengahr ausgezeichnet. Der Kreis Coesfeld, die Sparkasse Westmünsterland und die örtlichen Tageszeitungen sind mit dem Kreissportbund Coesfeld auch Veranstalter und Sponsoren des Sportmedienpreises. Die Unterhaltung kommt an dem Abend aber auch nicht zu kurz. Gelb-Schwarz Hohenholte ist im Showteil mit einem Gardetanz zu sehen. Nach dem offiziellen Teil bleibt in der Fabrik noch Gelegenheit zum lockeren Plausch mit den Sportlerinnen und Sportlern sowie genügend Raum für Tanz und Party. Ein paar kostenlose Rest-Eintrittskarten sind noch verfügbar. Wer am Freitagabend noch kurzfristig dabei sein möchte, schickt eine Mail an smp@ksb-coesfeld.de | www.sportmedienpreis-coesfeld.de