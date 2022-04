Frieda lebt auf

Die Henne gehörte zu den „vergessenen Hühnern“, die Tierrechtler in einem Legehennenbetrieb in Billerbeck entdeckten. Sie wurden beim Abtransport zum Schlachter in einer Halle zurückgelassen. Die Tierrechtler suchten damals zusammen mit dem prominenten Hundetrainer Martin Rütter im Rahmen seiner Sendung „Der Hundeprofi unterwegs“ (Vox) abends die Stallanlage auf und entdeckten dabei in einer Halle die zurück gelassenen Hühner, die offenbar schon länger auf sich alleine gestellt waren (wir berichteten). Das Kreisveterinäramt, das damals sofort benachrichtigt wurde und den Betrieb daraufhin kontrollierte, bestätigte diese Eindrücke. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch in dem Fall.

Ein Huhn fiel den Tierrechtlern besonders auf: Es trank völlig geschwächt aus einer kleinen Wasserpfütze in der Halle. Frieda. So tauften sie das Tier. Sie nahmen es kurzerhand mit und brachten es zusammen mit einigen weiteren Hühnern zu dem Lebenshof.

„Anfangs kam Frieda mit zu uns ins Haus, um sie aufzupäppeln“, berichtet ihre Pflegerin Nadine, deren vollständiger Name wegen des laufenden Verfahrens nicht in der Zeitung stehen soll. Im Badezimmer war es warm. Frieda trug sogar einen Pulli, weil ihr so viele Federn fehlten. „Das sind spezielle Westen, die eine Tierfreundin für uns näht“, erklärt Nadine. „Wir haben eine ganze Kollektion.“ Sie liebt Hühner. Sie scharren und picken und sind immer zufrieden, sagt sie. „Bei uns jedenfalls.“ Die Tiere können frei auf einer Wiese laufen und in den Stall, wann sie wollen.

70 Hühner und vier Puten tummeln sich auf dem Lebenshof. Eine ganz neue Gemeinschaft für Hochleistungshennen wie Frieda, die zuvor in sogenannter Kleingruppenhaltung in dem Billerbecker Betrieb lebte – mit rund 200 000 Tieren, verteilt in drei Ställen. Im Vergleich zu der inzwischen verbotenen Haltung in Batteriekäfigen hat das einzelne Tier bei der Kleingruppenhaltung einige Zentimeter mehr Platz, es gibt Sitzstangen, ein Legenest und einen Scharrbereich. In Wirklichkeit seien das jedoch keine echten Verbesserungen für das Tier, kritisiert Jan Peifer, Vorsitzender vom Deutschen Tierschutzbüro. Im Kreis Coesfeld ist der Billerbecker Betrieb der einzige, der Hühner noch in dieser Art hält.

Für Frieda ist diese Zeit vorbei. Woche für Woche ging es dem Tier besser, den Pulli benötigt sie nicht mehr.

„Wir machen das hier aus Liebe zu den Tieren, aber auch, um auf die Situation der Tiere aufmerksam zu machen“, erklärt Nadine die Idee für den Lebenshof.

Die größten Gefahren für die „glücklichen Hühner“ sind Greifvögel. „Gute Bodyguards sind unsere Puten, die einen riesigen Radau veranstalten, wenn sie einen Greifvogel bemerken.“

Auch wenn Frieda nicht mehr in einer Hennenanlage lebt: Eier legt sie – ganz Hochleistungstier – immer noch überdurchschnittlich viele. Ungefähr 300 im Jahr. Normale Haushühner kommen auf deutlich weniger – sie legen zwischen 50 und 200 je nach Rasse.