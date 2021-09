Fünf pastorale Räume vorgeschlagen

Weniger Gläubige, weniger Seelsorger, rückläufige Steuereinnahmen: Die Katholische Kirche ist auf der Suche nach Antworten auf die Veränderungen. „Pastorale Strukturen müssen so gestaltet sein, dass die Verkündigung der Frohen Botschaft in Zukunft unter deutlich veränderten Rahmenbedingungen weiter gut möglich sein wird.“ Diese Botschaft hat Weihbischof Dr. Stefan Zekorn am Montag mit in die Aula des St.-Pius-Gymnasiums in Coesfeld gebracht. Hier kamen knapp 100 hauptamtliche Mitarbeitende und ehrenamtlich Engagierte aus dem Kreisdekanat Coesfeld zu Auftaktveranstaltung zusammen. Weihbischof und Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp informierten dabei über den Prozess zur Entwicklung pastoraler Strukturen und kamen mit den Haupt- und Ehrenamtlichen ins Gespräch.

Für das Kreisdekanat Coesfeld stellte Zekorn die Vorschläge für die fünf künftigen pastoralen Räume vor: Billerbeck-Havixbeck-Nottuln-Rosendahl; Coesfeld; Dülmen; Lüdinghausen-Nordkirchen-Olfen-Senden sowie Lünen-Selm-Werne. Ascheberg könnte künftig zu einem pastoralen Raum im Kreisdekanat Warendorf gehören.

Es soll dabei aber nicht zu Fusionen von Pfarreien kommen. Vielmehr geht es um mehr Austausch und Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen innerhalb der Räume. „Das sind ausdrücklich nur Vorschläge.

In einem beteiligungsorientierten Prozess wollen wir von Ihnen hören, was Sie von diesen Vorschlägen halten“, wandte sich Winterkamp an die Teilnehmenden. Auch viele inhaltliche Fragen, die damit verbunden sind, seien noch nicht geklärt. Das werde im Lauf des Prozesses erfolgen. Die Beratungs- und Entscheidungsphase im Prozess solle bis April oder Mai 2023 abgeschlossen sein.

Die Pastoralen Räume sollen nicht Pfarreien, Gemeinden, Einrichtungen oder Verbände ersetzen. Die Präsenz der pastoralen Arbeit in der Fläche soll so weit wie möglich gewährleistet bleiben. Zugleich soll die Seelsorge in größeren Einheiten gestaltet werden. Dabei erfordert ein pastoraler Raum die Bildung größerer Teams, eine Weiterentwicklung der Rollenklärung des pastoralen Personals, mehr Teamarbeit und ein verstärktes Freiwilligenengagement.

Ziel ist es, die Verantwortung für die Entwicklung der Pastoral vor Ort zu belassen sowie genauer zu schauen, wie dabei eine gute Zusammenarbeit zwischen lokaler und regionaler Ebene gewährleistet werden kann. Zu prüfen ist auch, wie verschiedene pastoralen Orte, Einrichtungen und kategoriale Felder der Seelsorge, etwa im Krankenhaus, in der Schule, bei der Caritas und in der Beratung eingebunden werden können.

Der Weihbischof machte zu Beginn im Gespräch mit Moderatorin Eva-Maria Jazdzejewski deutlich, dass die katholische Kirche sich den offensichtlichen Fragen stellen müsse: „Was bedeuten die massiven Veränderungsprozesse, die wir erleben für uns? Wie können christliche Gemeinschaft und kirchliches Leben unter den sich wandelnden Rahmenbedingungen dennoch wachsen?“

Für jedes Kreisdekanat gibt es ein Regional-Team. Dieses ist der erste Ansprechpartner für Fragen in der jeweiligen Region. Für das Kreisdekanat Coesfeld bilden Weihbischof Zekorn, die Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge in der Bistumsverwaltung, Maria Bubenitschek, und der Pastoralreferent Matthias Schlettert das Regionalteam.

Gründe für Veränderungen

0 Katholikenzahl im Kreisdekanat Coesfeld geht nach Prognosen des Bistums von derzeit 170 000 in 20 Jahren auf 119 000 zurück.

0 Einbrüche beim seelsorglichen Personal: Derzeit gibt es im Bistum Münster noch rund 380 Diözesanpriester im aktiven Dienst, 165 Priester der Weltkirche, 600 Pastoralreferenten und Diakone im Hauptamt sowie 225 Diakone mit Zivilberuf, also insgesamt 1370 Seelsorger. Bis 2040 nur noch 500 bis 550. 0 Deutliche Rückgänge in den vergangenen Jahren bei den Gottesdienstbesuchern, Taufen und Eheschließungen.

0 Geringere finanzielle Mittel

0 Freiwilliges Engagement zeitlich befristeter und projektbezogener.

Vorgaben für die neuen Strukturen

0 Keine weiteren Zusammenlegungen von Pfarreien.

0 Das Verhältnis der Diözesanpriester im aktiven Dienst zu den Priestern der Weltkirche im Bistum soll dauerhaft ein Verhältnis von zwei Drittel zu einem Drittel sein.

0 Mehr Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen Pfarreien sowie zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen.