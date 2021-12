Fünfmal Ja zum optimierten Etat

Ausschlaggebend war sicherlich die Verbesserung des Ergebnisses von 1,6 Mio. Euro im Vergleich zum Entwurf und eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage über 1,617 Mio. Euro. Mit ihrem Antrag auf eine noch höhere Entnahme von 2,6 Mio. Euro hatten die Grünen jedoch keinen Erfolg. Omnipräsent in allen Reden: Der Dank an alle, die sich für die Pandemie-Bekämpfung einsetzen. Ihre Zustimmung knüpften die Fraktionssprecher jedoch zumeist an konkrete Forderungen und Erwartungen an die Zukunft.