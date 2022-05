Gänsehautmomente inklusive

Coesfeld

Die Poetin und Theologin Christina Brudereck liebt es, Geschichten zu erzählen. Ihr Mann Dr. Ben Seipel liebt Musik. Und sein Instrument, den Flügel. Zusammen sind sie das Duo „2Flügel“, das mit einer musikalischen Melange von Pop bis Klassik und klugen, anrührenden Texten landauf landab immer mehr Menschen in den Bann zieht. Sowohl Schmunzel- als auch Gänsehautmomente sind bei ihren Auftritten inklusive. Erstmals sind die beiden Künstler in der hiesigen Region zu Gast. In der Evangelischen Kirche am Markt in Coesfeld präsentieren sie am Pfingstsonntag (5. 6.) um 18 Uhr ihr Programm „Goldzwanziger“, das erst vor wenigen Wochen in Essen Premiere feierte und von der Kritik hoch gelobt wurde. „Ein dichtes musikalisches Erlebnis. Für alle Sinne“, hieß es im Deutschlandfunk.