Gasheizungen müssen überprüft werden

Kreis Coesfeld

In Mietwohnungen darf die Raumtemperatur freiwillig unter die vereinbarte Mindesttemperatur abgesenkt werden. Darauf weist Gebäudeenergieberater André Harbring von der Service GmbH der Kreishandwerkerschaft Coesfeld vor dem Hintergrund der Energiesparmaßnahmen hin, die die Bundesregierung verabschiedete. „Dennoch werden Mieterinnen und Mieter dazu angehalten, durch ein angemessenes Heiz- und Lüftungsverhalten, Schäden an der Wohnung vorzubeugen“, so Harbring. „Denn wenn Räume dauerhaft auskühlen und nicht richtig gelüftet werden, steigert das die Gefahr für Schimmelbefall erheblich.“