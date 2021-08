Gebäude benötigt fast 34 000 Ziegel

Kreis Coesfeld

(vth). Ein neues Dach und eine energetische Sanierung bekommt das Kreishaus II in Coesfeld an der Promenade. Eine notwendige Maßnahme, denn „bei Sturm wurden oftmals riesige Flächen abgedeckt“, erklärt Gebäudemanager Josef Wolber. Aber auch eine aufwändige, denn es handelt sich bei dem Gebäude um eine Dreiflügelanlage, die 1925 errichtet wurde. Seit 1983 steht das Backsteinmauerwerk unter Denkmalschutz. Rund 2200 m² ist die Dachfläche groß – 33 000 neue Dachziegel sowie 900 First- und Gratziegel werden benötigt. „Bei der Sanierung stellte sich heraus, dass auch tragende Teile des Dachstuhls erneuert werden mussten“, so Wolber zu der rund 600 000 Euro teuren Maßnahme. Zugleich wird die Kerndämmung im Obergeschoss unter den Dachschrägen verbessert. Neue Regenrinnen und Blitzschutz zählen ebenso zu den Maßnahmen, die voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein sollen.