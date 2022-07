Gefahr ist da – doch nicht unmittelbar

„Die Gefahr, die von diesem Betrieb ausgeht, ist nicht höher als von einem Betrieb in Brandenburg“, versichert der Abteilungsleiter. Das bestätigt auch Michael Uckelmann: „Die Gefahr für den Kreis Coesfeld ist nicht deutlich größer geworden, sofern es bei diesem Einzelereignis bleibt“, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbands. „Die Betriebe drum herum sind intensiv gescreent worden und Handelsbeziehungen zum Kreis Coesfeld bestehen nicht“, erläutert Uckelmann, der selbst auf seinem Hof Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und Schweinemast betreibt.

Dennoch: „Die Strukturen stehen“, versichert Nieters. Beim Runden Tisch fände ein regelmäßiger Austausch statt, und sollte der Ernstfall eintreten, stünde auch der Krisenstab direkt Gewehr bei Fuß.

Nieters ist sich sicher, dass der Ausbruch im Emsland „menschengemacht“ ist. „Der Erreger macht nicht von selbst Sprünge über hunderte Kilometer“, erläutert der Veterinärmediziner. Daher sei es sehr wahrscheinlich, dass das Virus durch kontaminiertes Schuhwerk oder verseuchtes Fleisch in den Betrieb getragen wurde. Deswegen mahnen sowohl Nieters als auch Uckelmann an, „die Hygienemaßnahmen einzuhalten“. Für Landwirte bedeutet dies, beispielsweise Kleidung und besonders Schuhwerk regelmäßig beim Betreten der Stallungen zu wechseln oder zu desinfizieren. Die breite Bevölkerung kann ebenfalls zur Eindämmung des Virus beitragen: „Keine Fleischwaren aus dem Urlaub mitbringen oder gar wegwerfen“, konkretisiert Nieters. Nicht zuletzt trügen auch Jäger durch regelmäßiges Wildschweinmonitoring und durch Probenentnahme von verendeten Tieren dazu bei, das Virus in Schach zu halten. Schweinebauern sollten zudem laut Uckelmann auch Kapazitäten vorhalten, wenn sie „bei einem Notstand mehrere Tage keine Schweine mehr verbringen können“.

Zudem sei die Afrikanische Schweinepest, wie Michael Uckelmann erklärt, nicht so stark ansteckend wie die Europäische Schweinepest. Wachsamkeit ist allen Schweinehaltern derzeit dennoch angeraten.