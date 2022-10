Gefragt gerade in unsicheren Zeiten

Eine Schwangerschaft löst verschiedenste Empfindungen aus. Nicht selten entsteht ein Wechselbad der Gefühle. „Dies war schon immer so“, weiß Birgit Deese aus ihrer über 30-jährigen Tätigkeit in der Schwangerenberatungsstelle des Kreisgesundheitsamtes zu berichten.

Diplom-Sozialpädagogin Birgit Deese (r.) ist schon über 30 Jahre in der Schwangerenberatungsstelle des Kreisgesundheitsamtes tätig und hilft mit Sozialpädagogin Viktoria Gelmut in Sachen Schwangerschaft weiter.

Jede Schwangerschaft, ob geplant oder ungeplant, bedeutet auch Veränderung. Aber nicht immer sind Veränderungen herbeigesehnt und willkommen. In Zeiten der Corona-Pandemie und dem Kriegsgeschehen auf der Welt, wünschen sich die meisten eine Beruhigung und Stabilität, um unser menschliches Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz zu befriedigen.

„Gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie aktuell erleben, kann Beratung und Begleitung eine gute Möglichkeit sein, um Unterstützung, Orientierung und Sicherheit zu erfahren“, beschreibt Viktoria Gelmut aus der Schwangerenberatungsstelle des Kreises.

Existenzängste bei steigenden Lebenshaltungskosten, Arbeitslosigkeit, psychische und physische Gesundheit, Schicksalsschläge oder Konflikte jeglicher Art machten es oft unmöglich, tragfähige Entscheidungen im Leben zu treffen. Insbesondere, wenn eine Schwangerschaft ungeplant und unerwünscht ist, geraten Betroffene in eine Krise, in der jedoch in sehr kurzer Zeit eine existentielle Entscheidung getroffen werden muss.

In der Schwangerenkonfliktberatung werden notwendige Informationen zum Schwangerschaftsabbruch vermittelt und Frauen und Paare können Hilfe bei der Entscheidungsfindung erhalten, um ihre Situation selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu gestalten. Die kommunale Schwangerenberatungsstelle ist staatlich anerkannt, daher kann eine Beratungsbescheinigung gem. § 218/219 StGB im Bedarfsfall ausgestellt werden.

Die Beratungsstelle hat darüber hinaus noch mehr zu bieten: Birgit Deese und Viktoria Gelmut beraten vor, während und nach der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes zu allen Fragen rund um Familienplanung, Verhütung, Schwangerschaft, Geburt, Sexualität und Partnerschaft. Zusätzlich können sich werdende Mütter und Väter über finanzielle Absicherung und Beihilfen beraten lassen. Deese und Gelmut unterliegen der Schweigepflicht und beraten auf Wunsch auch anonym. Die Beratung ist kostenfrei. Die Schwangerenkonfliktberatungsstelle vermittelt bei Bedarf an weiterführende Angebote und Institutionen.

„Und obwohl sich die Beratungsarbeit im Laufe der Jahre permanent neuen Aufgaben und Herausforderungen gestellt hat, ist eine Zunahme von multidimensionalen, komplexen Beratungsbedarfen zu verzeichnen“, resümiert Deese ihre langjährige Berufserfahrung.

Die Mitarbeiterinnen der Schwangerenberatungsstelle sind im gesamten Kreisgebiet tätig. Persönliche Gesprächstermine können individuell vereinbart und auf Wunsch auch als Hausbesuch stattfinden, teilt der Kreis mit.

Die Beratungsstelle ist erreichbar unter Tel. 02541/ 18-5318 oder 18-5356.