Gelungenes Experiment Heimat

Niedrige Inzidenzwerte machten es möglich, dass der Kreis Coesfeld und damit auch Billerbeck bezüglich der Corona-Bekämpfung im vergangenen Jahr zur Modellregion gehörte. Daher konnte auch das „Experiment Heimat“ – initiiert vom Westfälischen Literaturbüro in Unna – im Mai gleich mit mehreren Veranstaltungen in Präsenz viele Besucher anlocken. Das Ergebnis des Experimentes ist jetzt bis zum 15. Mai in der Kolvenburg in Billerbeck in Augenschein zu nehmen.

„Wir feiern hier eine Premiere und gleichzeitig das Ende eines Projektes“, erklärte Projektleiter Heiner Remmert bei der Vernissage am Samstag. Die Freude, um das gelungene „Experiment Heimat“, auf das alle Beteiligten stolz sein können, stand ihnen dementsprechend auch ins Gesicht geschrieben.

Neun Orte in NRW waren von jeweils einem Tandem – Autor*In und Fotograf*In“ – für eine Woche in den Fokus genommen worden, um das, was Heimat ausmacht, in den Fokus zu nehmen. „Ich bin hier mit einer so großen Herzlichkeit aufgenommen worden wie sie mir zuvor nicht bekannt war“, lobte Alem Kolbus aus Bremen ihre Gastgeber, vertreten durch die Kulturreferentin Swenja Janning. Die Fotografin wurde für ihre Arbeiten schon mit dem Titel „Die mit dem Licht“ bedacht, da sie für ihre Motiv abends auf die Pirsch geht und diese mit künstlichem Licht einzigartig in Szene setzt. Wobei „der Prozess als solches schon etwas komplexer ist“, betonte sie augenzwinkernd und erzählte als Anekdote, dass sie nicht immer allein unterwegs war. An einem Aufnahmeort erlebte sie unfreiwillig, den Beziehungsstreit eines Pärchens, das für ein nächtliches Picknick über den Zaun klettern wollte. In den Mainächten durch den Kreis Coesfeld fing Alem Kolbus die altehrwürdigen Wasserburgen im Kreis Coesfeld ein. „Es ging ja hier nicht darum, die Schönheit der Region für Postkarten oder Stadtmarketingzwecken einzufangen, sondern sie durch die Brille von Künstlern darstellen zu lassen. Das ist wunderbar gelungen“, lobte Swenja Janning.

Unna, Dortmund, Bochum, Hattingen, Enger, Detmold, Schmallenberg wurden von den anderen Künstlern aufgesucht. Die eindrucksvollen, großformatigen Fotografien dazu sind der Ausstellung „Experiment Heimat“, die der beteiligte Fotograf Peter Bialobrzeski kuratierte nun hier und bis Ende Februar 2023 an weiteren Orten in NRW zu sehen. Ergänzt werden diese Lichtbildnisse von Textauszügen zum gleichnamigen Buch, das zur Ausstellung erschienen ist.

Der irakische Autor Najem Wali, der über seinen Besuch im Kreis Coesfeld schrieb, war aus Berlin angereist. Dass die Welt manchmal auch ein Dorf ist, wusste der Geschichtenerzähler gleich mit einer frischen Anekdote zu belegen. Als er seiner Sitznachbarin im Zug erklärte, dass sein Ziel im Münsterland Billerbeck sei, amüsierte sie das sehr. Schließlich war die Domstadt einst ihre Heimat. Dass Najem Wali ins einen Geschichten beheimatet ist, konnten die Zuhörer seiner Lesung am Sonntagnachmittag erfahren. Bei seinem Aufenthalt im Münsterland entstanden vielerlei Geschichten, die ein einem Beitrag zusammengefasst, im begleitenden Buch neben den anderen Autorenbeiträgen zu lesen ist.

Kaum ist dieses Projekt, dass in den Genuss von einer Förderung durch das Heimatministerium in Höhe von Millionen Euro kam, komplett beendet, wartet schon das nächste in der Pipeline. „Es bleibt teuer“, verriet Heiner Remmert, denn Qualität hat eben ihren Preis.