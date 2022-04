Kreis Coesfeld

Gemeinsam den Wandel gestalten, das ist das Motto der Landtagskandidaten der Grünen im Kreis Coesfeld. „Gerade im ländlichen Raum haben wir die Chance, bei der erneuerbaren Energieversorgung mitzuhelfen und davon zu profitieren“, sagt Mareike Raack aus Coesfeld, die als Direktkandidatin für den Wahlkreis 78 antritt. Darin liegen Billerbeck, Coesfeld und Rosendahl aus dem Kreis Coesfeld. „Menschen, die klimaneutral und umweltbewusster leben wollen, sollten wir es leichter und nicht schwerer machen“, soRaack in der Mitteilung. „Weg mit den bürokratischen Hürden und dem 1000-Meter-Abstand bei Windkraft. Wir müssen gemeinsam an nachhaltigen Lösungen arbeiten“, fordert die Coesfelderin. „Es geht gerade jetzt darum, an Möglichkeiten zu arbeiten, wie wir unabhängiger vom russischen Gas werden. Wir brauchen die Förderung in die so genannten Freiheitsenergien“, so die Politikwissenschaftlerin.