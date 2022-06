Geschäftsführer-Duo wird Trio

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung reagiere das Unternehmen auf das starke Wachstum der vergangenen Jahre und die immer umfangreicher und spezieller werdenen Herausforderungen rund um den Krankenhausbetrieb, heißt es in der Mitteilung der Christophorus Kliniken.

Frank Lohmann ist 49 Jahre alt und verfügt über viele Jahre Erfahrung als Krankenhaus-Manager. Der Diplom-Kaufmann war fast zehn Jahre lang Geschäftsführer der St. Barbara-Klinik Hamm, die von Struktur und Größe mit den Christophorus Kliniken vergleichbar ist. Zuletzt war Lohmann als Mitglied der Geschäftsführung eines der größten deutschen Personaldienstleisters im Gesundheitswesen aktiv.

Der neue Geschäftsführer ist in Melle bei Osnabrück aufgewachsen und studierte nach einer Banklehre Betriebswirtschaftslehre in Einrichtungen des Gesundheitswesens. Er wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in Oelde.