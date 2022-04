Geschichten aus dem Kreis Coesfeld

„Heimat“: Schriftsteller Najem Wali und Fotografin Alem Kolbus über ihre Zeit in der Region

Kreis Coesfeld

Der international bekannte, preisgekrönte irakische Schriftsteller Najem Wali und die in Leipzig geborene Fotografin Alem Kolbus verbrachten voriges Jahr eine Zeit als Residenzkünstler im Kreis Coesfeld. In einer Lesung und Werkschau berichten die beiden nun am Sonntag (10. April) um 16 Uhr von den Eindrücken ihrer künstlerischen Reise durch die münsterländische Schlösser- und Burgenlandschaft.