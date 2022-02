Getrennte Wege beim Pflegedienst

Zu der Entscheidung habe der veränderte Markt geführt, betonen Caritasverband und Christophorus Gruppe in einer Pressekonferenz. „Streit gab es nicht“, sagt Caritas-Vorstand Christian Germing. Auch wolle man weiterhin voneinander profitieren. So arbeiten beide mit ihrer „carecampus Pflegeakademie“ bei der Ausbildung von Fachkräften zusammen.

„2001 haben wir zusammen den ambulanten Pflegedienst Vica gegründet, um einen verlässlichen Pflegedienst für den Nordkreis auf die Beine zu stellen“, erinnert Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Gruppe. Inzwischen sei die Nachfrage aber viel höher und werde weiter steigen. Und auch mehr Wettbewerber gebe es. „Das alles war Ansporn für Gespräche, wie wir die Angebote strategisch weiter entwickeln können“, berichtet Germing. „Wir glauben, dass wir mit beiden Muttergesellschaften viel stärker sind.“ Vor 20 Jahren wären zwei große Dienste noch nicht überlebensfähig gewesen. Doch inzwischen sehe das ganz anders aus. Hinter dem Begriff „Vica“ stecken „Vi“ von „Vincenz-Hospital“ – auch diese Bezeichnung gibt es für das Coesfelder Krankenhaus heute nicht mehr – und „Ca“ für „Caritas“. Schon vor zweieinhalb Jahren hätten erste Gespräche über die künftige strategische Ausrichtung begonnen, so Germing. Wie wollen der Caritasverband und Christophorus Gruppe ihre Pflegedienste künftig ausrichten?

0 Caritasverband: Der Caritasverband strebt laut Vorstand Christian Germing einen flächendeckenden Ausbau seines pflegerischen Netzwerks im Kreis Coesfeld an. „Von der ambulanten Pflege zu Hause über Tagespflege-Einrichtungen bis zu Pflege-Wohngemeinschaften.“ Die Angebote sollen nach und nach weiter ausgebaut werden. Der Cartiasverband ist mit der ambulanten und teilstationären Versorgung nach eigenen Angaben Marktführer im Kreis Coesfeld. In Coesfeld soll im Sommer 2022 eine neue Sozialstation mit Leistungen der ambulanten Pflege gegründet werden. In Dülmen, Lüdinghausen und Senden gibt es bereits solche Sozialstationen. Bei der Tagespflege existieren aktuell sechs teilstationäre Einrichtungen mit 80 Plätzen im Kreis Coesfeld. Eine weitere Tagespflege-Einrichtung entsteht gerade in Senden, eine achte ist nächstes Jahr für Lüdinghausen vorgesehen. Pflege-Wohngemeinschaften gibt es in Dülmen; weitere sollen unter anderem in Nordkirchen aufgebaut werden.

0 Christophours-Trägergesellschaft: Mit der Übernahme der Caritas-Anteile wird „Vica Die ambulante Pflege“ 100-prozentige Tochter. Sie soll dann „Christophorus Vica Die ambulante Pflege“ heißen. Die Leistungen reichen von einfachen pflegerischen und hauswirtschaftlichen Hilfen über Hilfen für psychisch erkrankte Personen bis zu speziellen Tätigkeiten wie Palliativpflege, ambulante Kinderkrankenpflege und Intensivpflege. Zurzeit ist „Vica“ in Coesfeld tätig und unterhält Beratungsbüros in Rosendahl-Osterwick, Nottuln und Dülmen. Weitere pflegerische Angebote sollen rund um die Standorte der Christophorus Kliniken in Coesfeld, Dülmen und Nottuln entstehen. Die drei Seniorenheime in Coesfeld und Nottuln ergänzen das Angebot als stationäre Einrichtungen.

0 Mitarbeiter: Sowohl für Mitarbeiter als auch Kunden ändert sich nach Angaben der Christophorus Gruppe und des Caritasverbands nichts. „Die Verträge werden jeweils übernommen“, so Lönnies. Bei „Vica“ und den drei Seniorenheimen sind mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt. Beim Caritasverband arbeiten im Bereich „Pflege und Begleitung“ über 200 Mitarbeiter, die sich um rund 200 Gäste der Caritas-Tagespflegen und 800 Patienten in der ambulanten Pflege kümmern.