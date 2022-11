Gewalt kommt nicht in die Tüte

Aktion von Frauen e.V. zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Kreis Coesfeld

Ab dem heutigen Freitag, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, gibt es für eine Woche in allen neun Filialen von Essmann‘s Backstube im Kreis Coesfeld Brötchen-Tüten mit der Botschaft „Gewalt kommt nicht in der Tüte“ und der Rufnummer vom Hilfetelefon gegen Gewalt und den Kontaktdaten von Frauen e.V.