Gospelmusik und Open-Air-Kino

Kreis Coesfeld

Freien Eintritt unter freiem Himmel bietet die Film- und Medienstiftung NRW in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld vor dem historischen Kreishaus II an der Coesfelder Promenade: Regisseur und Drehbuchautor Jan Schomburg hat die romantische Komödie „Der göttliche Andere“ (FSK 6) verantwortet, die am Donnerstag (22. Juli) in der Kreisstadt Coesfeld gezeigt wird.