Gratiskonzerte beim BurgJazz-Festival

„Das Festival ist ein Höhepunkt der Feierlichkeiten rund um das 750-jährige Jubiläum der Burgen Vischering und Lüdinghausen“, erläutert Kulturdezernent Detlef Schütt. Mit dem breit gefächerten Veranstaltungsformat wolle man ausdrücklich ein diverses Publikum ansprechen und jedermann einladen. „Das Festival hebt die langjährige BurgJazz-Tradition in Lüdinghausen auf ein neues Level. Gleichzeitig ist es ein Genre-übergreifendes Event, so dass nicht nur Jazz-Liebhabende davon profitieren“, sagt Christine Sörries, künstlerische Leiterin des Festivals.

Die ersten Gratiskonzerte finden am Samstag (18.6.) ab 12 Uhr auf dem Marktplatz Lüdinghausen statt: Nach einem Auftakt des Percussions-Duo Semeli Margarit & Yung-Ju Tsai aus Griechenland und Taiwan, gehört die Bühne dann dem aus der Region stammenden Jazz-Trompeter Matthias Beckmann mit Band. Am gleichen Nachmittag geht es ab 15 Uhr an der Burg Lüdinghausen mit einem Konzert der Münsteraner Singersongwriterin Fina und einem Auftritt des in Schwerte geborenen Gitarristen Soheyl weiter.

Der Sonntag (19.6.) beginnt um 11 Uhr mit Open Air-Swing an der Burg Vischering: Der mehrfach preisgekrönte, international renommierte Saxofonist Chris Hopkins kommt mit The Young Lions. Die niederländische Guy Salamon Group (ab 13 Uhr) und die Münsteraner Band Red Ivy (ab 15.45 Uhr) mit Alternative Rock und Synth-Pop sind weitere Programmpunkte. Um 16 Uhr findet in St. Felizitas das Konzert des Weltklasse-Organisten Kit Downes aus Großbritannien statt. Er zählt zu den besten Pianisten seiner Generation und war beim Elbjazz 2019 an der Orgel der Elbphilharmonie zu erleben. Auch bei diesem Konzert ist der Eintritt frei, freiwillige Spenden kommen Flüchtlingen aus der Ukraine zugute.

Ein letztes Gratiskonzert findet ab 17 Uhr im Innenhof der Burg Vischering statt, wenn die Gruppe Krama Percussionmusik erklingen lässt.

www.burgjazz.burg-vischering.de