Große Sorgen um wertvolle Naturfläche

Kreis Coesfeld

(vth). Wie geht es weiter mit den Naturschutzflächen Borkenberge? Das will nun auch die Kreisgruppe Coesfeld des Naturschutzbunds (Nabu) Coesfeld wissen. Mit einem Brief wenden sich die Naturschützer an Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Viele Mitglieder unserer Nabu-Kreisgruppe Coesfeld machen sich große Sorgen um die wertvollen Arten und Lebensräume im Nationalen Naturerbe Borkenberge“, heißt es darin.