Großes Echo auf Müllabfuhr-Messtouren

Die Müllabfuhr holt bei ihren Touren durch die Straßen und Viertel nicht nur Abfall ab, sondern spürt gleichzeitig Mobilfunklöcher auf: Die Idee, mit der die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld im Februar an den Start ging, stieß auf ein riesiges Interesse. „Es gab ein großes Medien-Echo und andere Regionen meldeten sich, die das System nachahmen wollten“, berichtete wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen Grüner im Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Digitalisierung. Der Mobilfunkausbau sei mit etwa 90 Prozent grundsätzlich zwar bereits überdurchschnittlich gut im Kreis Coesfeld, so Grüner in seiner Bilanz. Trotzdem klinken sich Smartphones in bestimmten Abschnitten aus – kein Empfang. „Funklöcher sind vorhanden und die wollen wir nicht.“ Doch die Mobilfunkanbieter setzen sich nicht unbedingt ohne belegbare Nachweise in Bewegung – und wenn, dann lieber in den Städten und Ballungsräumen. Die „geniale Idee“ – einfach, günstig, ohne großartigen technischen Aufwand und ohne zusätzliche Personalkosten – schlug von daher an: Die Müllabfuhr nimmt ein Messgerät auf ihren Touren mit, eine Box, die automatisch Funklöcher aufzeichnet, nicht nur einmal, sondern gleich mehrere Male, um Messfehler auszuschließen. „Damit haben wir einen Nachweis und können mit den Mobilfunkbetreibern ganz anders ins Gespräch kommen“, so Grüner.

Inzwischen habe Remondis im Nordkreis die Gebiete überwiegend abgegrast und nehme die Boxen nun bei den Touren im Südkreis mit. „Die Aufzeichnungen bestätigen die Funklöcher“, so Grüner.

Die drei Mobilfunkanbieter Telekom, Vodafone und Telefonica (O2/E-Plus) sind laut Grüner aktuell dabei, die 4G- und 5G-Netze weiter auszubauen, allen voran die Telekom. Dabei könne die wfc mit den professionellen Aufzeichnungen von Funklöcher nun gut zur Seite stehen. In verschiedenen Orten sind neue Mobilfunkmasten geplant oder stehen bereits.

Im Ausschuss gab es viel Lob für das Projekt. Werner Schulze Esking (Billerbeck) von der CDU bezeichnete es als eine „hervorragende Sache“, einen gewissen Druck auf die Mobilfunkanbieter aufzubauen, indem die Funklöcher selber nachgewiesen werden. SPD-Fraktionschef Johannes Waldmann (Ascheberg) zeigte sich von dem Projekt ebenfalls angetan.

Günter Mondwurf (CDU) aus Senden hingegen sah die Ausführungen kritisch. „90 Prozent mag gut sein, aber für eine boomende Region wie dem Kreis Coesfeld brauchen wir eine zuverlässige Mobilfunkversorgung“, fand er. „Für den 5G-Ausbau benötigen wir deutlich mehr Funkmasten.“ Er forderte, dass eine konkrete Zeitachse auf den Weg gebracht wird, mit der den Bürgern der Ausbau beschrieben werden kann. Auch hätte er eine Auflistung erwartet. SPD-Politiker Waldmann meinte, es sei schwierig, einen konkreten Zeitplan anzusetzen, „wenn andere zuständig sind“. Denn der Ausbau liegt nicht in den Händen des Kreises und hängt von verschiedenen Parametern ab – etwa davon, ob sich Mobilfunkanbieter und Grundstückeigentümer einig werden, damit ein Mast aufgestellt werden kann.

Laut Grüner soll sich in den nächsten zwei bis drei Jahren „eine Menge tun“. Der wfc seien eine Reihe an Anlagen bekannt, die bis Ende 2023 in Betrieb gehen sollen. Auch über die Landesinitiative „Weiße-Flecken-Abkommen“ laufen Investitionen. Grüner verwies auf die Stelle eines Mobilfunkkoordinators, die bei der wfc eingerichtet werden soll. Auch dieser soll das Thema verstärkt in den Fokus nehmen. Niels Geuking (Familie) aus Billerbeck fragte, ob Subventionierungen eine Möglichkeit wären, den Ausbau schneller voranzubringen. Das hielt Grüner für keine gute Idee, weil es ja bereits Fördergelder gebe – und ein regional finanziertes Programm werde bei den Bürgermeistern im Kreis Coesfeld kaum auf gute Resonanz stoßen.

Funklöcher, die gestopft werden sollen

Eine Reihe an Löchern sollen in naher Zukunft gestopft werden, wie Dr. Jürgen Grüner von der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld berichtet. Dazu gehören die Funklöcher in Gerleve beim Kloster und in Coesfeld-Harle an der B525. Die Telefonica hat einen Bauantrag für einen Mobilfunkmasten bei der Stadt Coesfeld gestellt. In Senden-Bösensell stehen bereits zwei Masten in der Nähe der Autobahnauffahrt und südlich in Richtung Lüdinghausen. An der Bahnstrecke zwischen Coesfeld und Münster sind drei neue Masten gebaut worden. Auch sie gehen nach der Bestückung mit Technik in Betrieb. In Planung ist der Ausbau im Gewerbegebiet Dernekamp bei Dülmen. Gespräche sollen für den Bereich zwischen Coesfeld und Dülmen (Welte) laufen.