Grundschulen hissen heute weiße Fahnen

Seit einer Woche gehen Grundschulen im Kreis Coesfeld mit der veränderten Testsituation um. Trotz der massiven Kritik von Eltern und Lehrkräften halte die Landesregierung an der Strategie fest, positive Pooltests durch weniger sensitive Schnelltests in den Schulen aufzulösen, so der Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Infizierten Kinder könnten regelmäßig erst nach mehreren Tagen durch Schnelltest identifiziert werden. Weitere Ansteckungen würden in Kauf genommen. „Die Grenze des Machbaren ist ganz deutlich überschritten worden“, sagt Simone Flissikowski, Vorsitzende der GEW Coesfeld. Testen, Kontakte verfolgen, Unterricht für Kinder in Quarantäne und das alles auch noch dokumentieren: Die Lehrkräfte seien am Limit.

Die GEW Coesfeld unterstützt die Aktion weiße Fahne: „Hängt weiße Tücher aus den Fenstern und zeigt damit, dass es reicht!“ Am heutigen Mittwoch, 2.2., werden nach Auskunft der GEW Grundschulen auf jeden Fall in Coesfeld, Lüdinghausen, Ascheberg, Coesfeld und Dülmen mitmachen. „Viele andere werden sich anschließen“, so Flissikowsk.

Die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts um jeden Preis könne keine Lösung sein, zumal sich die Klassen im Kreis Coesfeld wegen der hohen Infektionszahlen vor allem bei den 6- bis 10-Jährigen weiter leeren. Sorge, Frust und Erschöpfung machten sich überall bemerkbar.

In vielen Orten in NRW hätten sich auch die Elternvertretungen dem Protest der Grundschulen angeschlossen, so die GEW in der Mitteilung. Dort wollen heute die Kinder mit weißen Tüchern an den Tornistern in die Schule kommen. Auch die Landeselternkonferenz NRW protestiert gegen die neue Teststrategie der Landesregierung bei den Grundschulen.