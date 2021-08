Grüne entsetzt über „undemokratisches Gedankengut“

Kreis Coesfeld

Erneut sind Grünen-Wahlplakate zerstört und übergemalt worden. Besonders drastische Fälle ereigneten sich in Ascheberg und Nordkirchen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. In Ascheberg übersprühten die Täter ein zwei Meter mal drei Meter großes Plakat mit schwarzer, weißer und roter Farbe zu einer Reichsflagge. Der Staatsschutz ermittelt jetzt. Die Reichskriegsfahnen aus der Kaiser- und NS-Zeit werden oft von rechtsextremistischen Gruppen als Symbol genutzt. In fast allen Orten im Kreis Coesfeld wurden inzwischen Plakate zerstört. Auch andere Parteien sind betroffen. „Die Grünen aber offenbar besonders“, meint Kreis-Grünen-Sprecher Willi Kortmann. Die Aktionen haben aus seiner Sicht nichts mit den üblichen Schmierereien vor den Wahlen zu tun – „so etwas nehmen wir ja sportlich. Aber das hier sind keine Dumme-Jungen-Streiche mehr“. Die Grenze sei eindeutig überschritten. Die Wut auf die Grünen habe ganz neue Ausmaße angenommen. „Wir überlegen, wie wir auf dieses undemokratische Gedankengut reagieren“, so Kortmann.

Von Viola ter Horst