Grüne halten Vorstoß für verfrüht

(vth). Die Kreistagsfraktion der Grünen hält den Vorstoß der Kreisverwaltung für ein „Happy-Weekend-Ticket“ im Westfalen-Tarif für Bus und Bahn für verfrüht. Zunächst müsse geklärt sein, wie ein auf Bundesebene Nachfolgeticket des erfolgreichen 9-Euro-Tickets aussehen soll, meint Fraktionssprecher Norbert Vogelpohl (Coesfeld). Das 9-Euro-Ticket, das es noch bis einschließlich August gibt, habe erkennbar für Furore und für große Anerkennung in der Bevölkerung gesorgt. Für die Zeit danach müsse die Zielsetzung darin bestehen, den Zugang zu den öffentlichen Verkehrsmitteln im Preis und Geltungsbereich deutlich herabzusetzen „und hierdurch einen Beitrag zu einer sozial gerechten und nachhaltigen Verkehrswende zu leisten“, so Vogelpohl in der Mitteilung. Dieser Beitrag könne im Wesentlichen nur durch Wegfall und Ersatz regelmäßiger Pkw-Fahrten erbracht werden – durch einen Umstieg auf Bus und Bahn.

Das „Happy-Weekend-Ticket“ stelle lediglich eine Tarifvariante des Westfalentarifs dar und richte sich an wochenendliche Verkehre. „Vor diesem Hintergrund mag es ein sozialpolitisches Angebot an Personengruppen sein, die an Wochenenden wiederholt durch das Münsterland reisen. Es ist aber keinesfalls als Beitrag zur erforderlichen Verkehrswende zu verstehen“, so Vogelpohl. Die Grünen halten es von daher für geboten, die bevorstehenden Entscheidungen rund um das deutschlandweite Monats- oder Jahres-Ticket abzuwarten, bevor ein Angebot wie das Weekend-Ticket für den Kreis Coesfeld eingebracht wird.