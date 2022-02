Grünes Band drückt Verbundenheit aus

Kreis Coesfeld

(vth). Wenn ein Kind lebensverkürzend krank ist, sind sie zur Stelle: Die Königskinder, der ambulante Hospizdienst für Kinder und Jugendliche aus Münster und den Kreisen Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. Am Donnerstag, 10. Februar, ist der Tag der Kinderhospizarbeit, auf den die Königskinder aufmerksam machen. Mit einem grünen Band, das ans Fahrrad, an die Tasche oder an das Auto gebunden werden kann, wird auf die besondere Situation von betroffenen Familien mit einem schwer kranken Kind, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen aufmerksam gemacht. Katrin Beerwerth, pädagogische Leitung, erklärt, wie wichtig dies für die betroffenen Familien ist: „Erfreulicherweise nimmt das Tabu um dieses Thema ab und doch erleben manche Familien immer noch, dass sich Freunde und auch Familienangehörige aus Angst und Unsicherheit zurückziehen.“ Auch von einem komischen Blick auf der Straße, wenn man mit seinem im Rollstuhl sitzenden Kind unterwegs ist, berichten Eltern immer wieder. „Dabei können wir alle so viel von dem Lebensmut der Kinder und dem starken Engagement der Eltern lernen. So ist es eine tolle Möglichkeit, sich mit dem Band solidarisch zu zeigen“, sagt Beerwerth. Bänder gibt es in der Geschäftsstelle in Münster unter 0251/39778614.