Günstiger Untergrund für ein Endlager?

Ob der Kreis Coesfeld tatsächlich in Frage kommt, ergibt sich sich erst nach dem Abarbeiten weiterer Kriterien. Bislang bildet nur der geologische Untergrund die Basis für die Bewertung. Das Verfahren ist so angelegt, dass eine breite Öffentlichkeit beteiligt wird. Die Kreisverwaltung soll es weiterhin in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden begleiten, so der Ausschuss. Eine grundsätzliche Positionierung der Parteien gab es im Ausschuss nicht.

Laut BGE wurden in NRW sieben Teilgebiete gefunden, die von den Gesteinen her die Voraussetzung bieten könnten, um hochradioaktiven Müll sicher zu lagern. Für eine Million Jahre, so lautet die Anforderung. 30 Prozent von NRW hat nach dem ersten Zwischenbericht gute Bedingungen. „70 Prozent ist somit aus dem Rennen. Aber das heißt nicht, dass die 30 Prozent tatsächlich geeignet sind“, wies Kanitz darauf hin, dass eine Entscheidung noch offen ist.

Die CDU hinterfragte in der Sitzung, inwieweit die Bürger tatsächlich eingebunden werden. Das Verfahren solle, betonte die BGE, transparent sein.

Kritik vom Geologischen Dienst NRW, der in seiner Stellungnahme hinterfragt, ob die Unterkreide-Gesteine südwestlich von Coesfeld in dieser Art überhaupt vorkommen, wie von der BGE dargestellt. „Die Datenlage für die Ausweisung dieser Gebiete ist unzureichend“, befand Dr. Ludger Krahn vom Geologischen Dienst. Zu dem Teilgebiet, in dem der Kreis Coesfeld komplett liegt, sagte er, dass sich die Gesteinsausbildung innerhalb des Raums entscheidend verändere. So hätten Untersuchungen im Münsterland ergeben, dass der Tonanteil nur 30 Prozent betrage. Das sei nicht berücksichtigt worden. Grundsätzlich sei die Datenlage ein Problem. Es gebe auch nur wenige Bohrungen. Die Frage ist also, wie es tatsächlich da unten aussieht.

Drei Fachkonferenzen fanden zuvor zu dem Thema statt. Dabei wurde kritisiert, dass es speziell für das hier relevante Wirtsgestein häufig an nachvollziehbaren Datengrundlagen fehle. Teilweise seien die Flächen der Teilgebiete zu groß und heterogen.

0 Warum überhaupt ein Endlager? Wenn im Jahr 2022 das letzte deutsche Atomkraftwerk abgeschaltet wird, bleiben 27 000 Kubikmeter hochradioaktiver Abfälle übrig. Oder 1900 Behälter mit hochradioaktiven Abfällen. Für diese Abfälle wird derzeit ein Endlagerstandort in Deutschland gesucht.

0 Welche Voraussetzungen? Der Atommüll muss so eingeschlossen werden, dass er von der Biosphäre ferngehalten wird. Und zwar für eine Million Jahre. Die Tiefenendlagerung gilt als die aktuell sicherste Methode. Steinsalz und Tongestein gelten als gut geeignet.

0 Wer sucht? Mit den konkreten Arbeiten zur Suche hat der Bund die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH beauftragt. Das Unternehmen sammelt und wertet geologische Daten aus.

0 Der jetzige Zwischenbericht Teilgebiete ist der erste wichtige Punkt bei der Suche nach einem Endlager. Die Basis bilden Daten über den tiefen geologischen Untergrund. Die gefundenen Teilgebiete bieten aber nur die Mindestanforderungen.

0 Wer entscheidet? Am Ende der dritten Phase übermittelt die BGE einen Standortvorschlag. Der Bundestag entscheidet letztlich. Das Endlager soll bis 2031 gefunden sein.

0 Wer finanziert die Suche? Die Verursacher der radioaktiven Abfälle, also die Betreiber der Atomkraftwerke.

0 Was ist mit Gorleben? Gorleben ist aus geologischen Gründen inzwischen aus der Endlagersuche ausgeschieden.